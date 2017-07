La Meleam si propone per il Latina Calcio

Sono giorni caldi e decisivi per il futuro del Latina Calcio. Nelle ultime ore si fa sempre più consistente la candidatura della Meleam, importante gruppo di società concessionarie del brand operanti su tutto il territorio nazionale.

Come riporta Latinapress.it, dopo alcuni incontri telefonici con l’amministrazione, la Meleam ha mostrato l’interesse di investire e diventare il nuovo socio di maggioranza del Latina calcio, la quale non solo vede il Latina calcio un veicolo mediatico eccezionale, ma considera la città strategica a livello imprenditoriale.

Non è stata la prima volta che la Meleam ha mostrato interesse per la squadra nera azzurra, afferma il dottor Pasquale Bacco “già in passato, c’erano stati degli scambi con Maglietta, ma dopo una prima proposta ed il successivo controllo dello stato societario, siamo letteralmente scappati per la poca trasparenza e situazione in cui versava la società, mi domando come non ci si è accorti prima di tanti problemi, riscontrabili da chiunque con un minimo di competenza e capacità analitica”

Determinante secondo il Presidente, serietà e legalità per trovare un accordo che sia favorevole per tutti. Secondo dottor Pasquale Bacco “alla base del progetto che ho in mente non è solo vincere ma creare una società capace di reggersi in ogni situazione. Il calcio ha due aspetti, è un veicolo promozionale senza eguali, utile per qualunque azienda capace; il secondo, ma non meno importante lo spirito che lo anima, è un simbolo di unione, collaborazione e forza, su questi principi si deve fondare la futura squadra”

Il 12 sarà l’incontro decisivo tra l’amministrazione, la Meleam e con la cordata di imprenditori, per dare vita al nuovo gruppo. Secondo Pasquale, l’elemento determinante sarà uno ” creare una società forte per avere una squadra forte” L’ obbiettivo è di rendere efficiente la società, capace di investire per migliorare costantemente…” un’ altra considerazione importante per una gestione chiara ed efficiente dice Pasquale è ” la squadra non po’ essere schiava dei tifosi, loro devono fare il loro, a noi il compito di amministrare da imprenditori e dirigenti sportivi” aggiunge ” Avendo esperienza già con altre realtà calcistiche, l’ amministrazione deve avere una mentalità imprenditoriale e non da tifoso, altrimenti la trattativa potrebbe essere molto difficoltosa”.