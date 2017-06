Urbetevere. Manca davvero pochissimo alla Final Six Giovanissimi. I ragazzi di Pasquale Barba questa settimana voleranno in Emilia Romagna per dare la caccia al primo Scudetto made in Urbe. Vediamo il programma gare dei gialloblu.

La prima gara si disputerà il 24 giugno alle ore 18. I classe 2002 di Barba scenderanno in campo allo Stadio Soprani di San Zaccaria per affrontare il Cjarlins Muzane. Nella seconda giornata, invece, si vedrà in campo anche la Fabrizio Miccoli che allo Stadio Benedetti di San Vittore sfiderà la perdente di gara 1 (ore 18). Nella terza ed ultima giornata la compagine leccese affronterà la sua ultima partita con la vincente di gara 1 allo Stadio Bucci di Cesenatico. Ricordiamo infine che la Finalissima Scudetto si terrà il 26 Giugno alle ore 18, presso lo stadio Morgagni di Forlì.

Questo il calendario.

PRIMA GIORNATA – 24 GIUGNO ORE 18.00

Cjarlins Muzane – Urbetevere Campo Soprani Riposa Fabrizio Miccoli

SECONDA GIORNATA – 25 GIUGNO ORE 18

Fabrizio Miccoli – Perdente prima giornata Campo Benedetti Riposa Vincente prima giornata (Urbetevere, in caso di parità)

TERZA GIORNATA – 26 GIUGNO ORE 16.30

Fabrizio Miccoli – Vincente prima giornata Campo Bucci Riposa Perdente prima giornata (Pantanelli Sport in caso di parità)

FINALE – 28 GIUGNO ORE 18.30 CAMPO MORGAGNI

