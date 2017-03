Granillo nuovo capocannoniere. La NTTT blinda il terzo posto.

La Nuova Tor Tre Teste blinda il terzo posto grazie al successo ottenuto in casa del SFF Atletico. Un sonoro poker che non lascia troppe repliche. E’ stata senza dubbio la giornata di Granillo nuovo capocannoniere con 19 centri. In generale è la vittoria del tecnico Guida che dal 7 Gennaio, dopo un incontro a quattr’occhi con i propri ragazzi, ha ottenuto 8 vittorie e due sconfitte, maturate oltretutto contro due squadre in salute come Ladispoli e Vigor Perconti (nei minuti finali). Dopo il pari tra Pro Calcio Tor Sapienza (battuta la settimana scorsa) e Urbetevere, il terzo posto sembrerebbe saldamente in pugno. Numeri e soprattutto calendario alla mano, dopo l’ostico incontro di Martedì contro l’Accademia con il fattore campo dalla propria parte, ad inaugurare il primo dei tre turni infrasettimanali voluti dal Comitato per dare spazio alle finali il 25 Aprile, la società di Via Candiani affronterà il Fiano Romano in trasferta e il Montespaccato in casa. Potrebbe, comunque, festeggiare in anticipo il terzo posto. Nelle zone basse si fa critica la situazione dell’Atletico San Basilio che, pur disputando dignitose partite, ad oggi sarebbe retrocesso senza disputare i play-out dato che la distanza dall’SFF Atletico, attuale quint’ultimo, supera gli otto punti. A Civitavecchia la squadra di Luniddi fa resuscitare il Civitavecchia con un tris firmato Pietranera, De Logu e Amato. Punti pesantissimi e scontati per il Montespaccato di Morigi che sul sintetico di Fiano Romano batte nettamente sotto ogni punto di vista la formazione tiberina per 4-0. Sugli scudi la tripletta di Colangeli. A Montefiascone, altra diretta concorrente per la corsa al probabile unico play-out, partita rinviata per un forte temporale nella sfida contro il Settebagni. Rinvio “scomodo” visti i tre turni infrasettimanali nel giro di poco meno un mese. Continua il momento magico del Ladispoli. Se il campionato fosse iniziato a Novembre, i ragazzi di Sale sarebbero in corsa per un posto nelle finali. Ennesima prova di livello, dopo il pari giusto contro la Vigor sette giorni fa, contro un Certosa mai domo. Finisce 3-0 per i ragazzi di patron Paris. La giornata si chiude con le vittorie dell’Accademia (4-2 ai danni dell’Acilia) e della Vigor Perconti (2-1 sulla Boreale).

Mirko Cervelli

Foto: Gazzetta Regionale