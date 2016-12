Accademia e Vigor si rincorrono. Primo sorriso San Basilio

Guardare solo al presente sarebbe un grave errore, uno di quelli che un cronista non dovrebbe mai commettere. Un filo conduttore collega sempre tutto.

La Juniores è la categoria dove il Lazio, a livello nazionale, ha sempre dato il proprio contributo con idee, persone, giocatori e risultati.

Le idee ed i risultati vengono dalle persone e chi si avvicina alla categoria non può dimenticare che è un campionato dedicato a Paolo Testa. Il tecnico, scomparso prematuramente nel 2012 è stato colui il quale ha dato un’impronta importante ad un movimento sia in ambito calcistico che sociale, altra componente fondamentale. Verrà ricordato con un Memorial Giovedì 22 Dicembre presso il campo sportivo di Via del Baiardo con una sfida tra la Juniores del TDQ e la Primavera del Frosinone. Un momento di raccordo tra passato, presente e futuro.

La Juniores nel Lazio è un fiore all’occhiello grazie a delle riforme che due lustri fa, con coraggio per l’epoca, sono state avanzate per sgrezzare un modello troppo antico. Da una parte ha premiato giovani di valore in un momento dove il calcio italiano necessitava di un radicale intervento dal basso, dall’altro ha “scremato” in maniera inesorabile giocatori non in linea con la classica “età di lega” seppur di talento.

NTTT e Vigor Perconti, insieme al TDQ hanno dato risalto all’intera nazione alternandosi nel corso degli anni con la vittoria di tanti scudetti, senza dimenticare quel San Lorenzo che nel 2004-2005 si laureò campione d’Italia con in panchina quel Marco Ippoliti che sta guidando la Rappresentativa verso il prossimo torneo delle Regioni.

Ristringendo il cerchio e ritornando alla penultima giornata di andata, l’Accademia ritorna in testa in un inseguimento a vicenda con la Vigor Perconti, grazie alla vittoria abbastanza agevole avvenuta in quel di Montefiascone per 6-1. Gara risolta in trenta minuti. Fatica invece la compagine di Bellinati che non va oltre il pari contro un’ottima Pro Calcio Tor Sapienza che prima va in svantaggio con una rete di Indino dimenticato dalla difesa ma poi nella ripresa agguanta il pari in dieci uomini (espulso Giorgi per proteste) grazie al sigillo di Giordani.

Dietro un gap importante di 4 punti, con il Civitavecchia che diventa nuova terza forza del campionato grazie alla vittoria per 5-1 sull’SFF Atletico, in una sorta di derby tirrenico. La doppietta di Conforti viene incrementa dalle reti di De Logu, Pietranera e Cerroni. Nella giornata delle possibili conferme, stecca la NTTT dopo l’ottima prova della scorsa settimana. A gioire meritatamente è l’Urbetevere di Lorenzo Calabria che dopo un piccolo momento di affanno sembrerebbe aver ritrovato il giusto equilibrio sospinto dai goal di Cuscianna. Anastasio al 38’ manda in orbita il sodalizio di Via della Pisana.

Tra Cerosa e Settabagni un botta e risposta in dieci minuti tra due squadre in netto calo, con gli ospiti bravi a reggere in inferiorità numerica per più di un tempo.

Prima vittoria per l’Atletico San Basilio che vince e fa un doppio salto in avanti scavalcando Montespaccato e Montefiascone entrambi perdenti. La vittoria contro il Fiano porta il nome di De Rito (doppietta), Casagrande e Chiaramonti.

Atletico Acilia e Ladispoli non si fanno male con un pari ad occhiale che serve solo ad aumentare il distacco tra la salvezza diretta e i play-out.

La Boreale rifila quattro goal al Montespaccato in una gara al cardiopalma e ricca di reti. La doppietta di Centrella consente al giocatore di diventare il nuovo capocannoniere del girone. Il finale metterà in mostra la doppietta di Trifelli vanificata dai sigilli di Di Maggio e Sette.

Si riprenderà il 7 Gennaio.

Auguri a tutti.

Mirko Cervelli