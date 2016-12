Monterosi: vittoria e firma di Francelino Matuzalem

Monterosi ( 4-4-2): Mazzoleni 6,5; Lommi 5, Costantini 6, Salvatori 6, Montesi 5,5; Pero Nullo 6,5 ( 27’st Gasperini sv ), Baylon 6 ( 6’ st Palumbo sv ), Buono 6, Barone 5,5; Pippi 6, Fanasca 5 ( 43’st Tagliaferri sv). A disp.: Scarsella, Costalunga, Romano, Manzoni, Palombi, Gurma. All. D’Antoni Muravera ( 4-4-2): Arrus 6,5; Satta 5,5, Soru 6, Pinna 5 ( 1’st Massasi sv, 38’st Cotza sv), Falchi 5; Achenza 6,5, Chessa 6, Bruno 5,5, Zugliani 5 ( 27’st Madeddu 4); Nurchi 7, Dessena 6. A disp.: Chinga, Farris, Monni, Atzori, Onano. All. Piras Arbitro: Panettella di Bari Marcatore: 13’st Pero Nullo Note: Espulso Maneddu al 47’st per condotta scorretta. Ammoniti: Sogu, Massesi, Achenza, Dessena, Montesi. Angoli: 7-8. Recupero pt 2’, st 3’ Guardare la classifica del Muravera dopo aver visto la gara di Monterosi induce a dei pensieri contrastanti senza una chiara risposta. Piras ha plasmato un collettivo di discreto livello che sta raccogliendo meno di quanto dovuto. I sardi, senza ombra di dubbio, sono in credito con la fortuna. Sul campo è a piacevole partita sin da subito con la punizione di Achenza ad esaltare Mazzoleni bravo a deviare in angolo. Al quarto d’ora è Nurchi a rendersi insidioso neLLa retroguardia locale con una sortita che termina leggermente alta. Il Monterosi prende coraggio e da un’apertura di Pippo in area nasce la prima occasione da rete non sfruttata da Barone. Nurchi è una spina nel fianco del Monterosi e al 21’ la sua conclusione meriterebbe miglior fortuna. Cinque minuti dopo Dessena dal limite calcia a rete trovando la deviazione di Salvatori a salvare in angolo sulla linea. Nel finale, da due calci di punizione, due goal annullati per presunto fuorigioco di Pippi. La ripresa inizia con ritmi blandi con l’ innesto di Montesi tra le file sarde. Al 10’ palle dalle retrovie per Nurchi che scatta in contropiede ma all’ultimo viene fermato dall’ uscita provvidenziale di Mazzoleni. Nel periodo migliore degli ospiti, il vantaggio ( contestato ndc ) dei viterbesi: azione concitata in area con fallo su Arrus in uscita, salvataggio di Chessa sulla linea su tiro di Però Nullo che mette dentro sulla ribattuta. 1-0. Non è giornata per Pippi che al 23’ manca il tapin a porta quasi spalancata. Il Muravera prende coraggio, Nurchi imposta in largo e lungo e al 25’ impegna nuovamente Mazzoleni in un duello a distanza che devia in angolo; dal susseguente tiro dalla bandierina Bruno non trova il bersaglio. Nel finale di tempo Arrus si supera su testa di Salvatori. Al 41’ gli ospiti colpiscono una traversa con Nurchi su assist di Cotza. Nel finale espulsione diretta per Maneddu per condotta gravemente scorretta. Al triplice fischio finale c’ tanta amarezza tra le fila del Muravera che immeritatamente esce dal “ Marcello Martoni” con un bel ricordo di gioco ma senza punti.

Le Interviste

Il tecnico Piras, argomenta senza troppi giri di parole questa sconfitta amara che lascia i cagliaritani nei bassifondi della classifica in piena zona play-out:” Sinceramente mi sento di fare i complimenti ai miei giocatori. Non potevo chiedere di più di quello che ho visto. Ho visto dei progressi rispetto alle ultime uscite ed oggi giocavamo contro una compagine di assoluto livello. Purtroppo ancora una volta mi ritrovo a fare la conta con la solita sfortuna che ci accompagna da diverso tempo e, soprattutto, con delle scelte arbitrali altamente discutibili. Oggi la partita L ha decisa l’arbitro, non c’e altra chiave di lettura. C’era un fallo netto in area sul nostro portiere e nessuno della terna l’ha segnalato. Sono amareggiato perché il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Peccato davvero”. Sul discorso abbastanza rovente riguardanti altre piazze, su tutti quelli del Foligno, il tecnico Piras è netto: “ contro di noi hanno fatto la partita della vita vincendola ( sorride ndc)”.

Mirko Cervelli