L’ Accademia chiama, Vigor e Civitavecchia rispondono

Sfida a distanza in un girone complesso. La compagine di Grande vince in extremis e con fatica. Vittorie più agevoli per Vigor Perconti e Civitavecchia.

L’inaugurazione di un nuovo impianto sportivo è sempre una nota di colore che va oltre il risultato del campo, se non altro per la fine di un pellegrinare da parte della Boreale che durava da diversi mesi. Finalmente il “Don Orione” può vantare un nuovo manto sintetico e dare una casa alla Juniores. Miglior regalo sotto l’albero non poteva esserci. Sul campo, però, l’Accedemia rovina la “ prima” con un 2-3 frutto di una rimonta pazzesca firmata Antenucci all’88’ e Boccia al 93’ a vanificare il 2-1 iniziale firmato dal solito Centrella ( capocannoniere del girone insieme a Cuscianna) e Lori. 27 punti e primato. Se l’Accademia chiama a fatica, dietro rispondono presente la solita Vigor Perconti ed il Civitavecchia. I ragazzi di Bellinati passano agevolmente a Settebagni conquistando la settima vittoria consecutiva in attesa del recupero di Mercoledì prossimo contro il Montefiascone ( gara rinviata per nubifragio). Il Civitavecchia, invece, regola un Certosa mai sceso in campo addirittura nel primo con un 4-0 che non ammette storie che diventerà 5-2 finale. Nel secondo tempo i ragazzi di Ranalli danno un timido segnale segnando due reti è sbagliando un rigore. Cibelli e Cerroni sugli scudi con una doppietta a testa. Risale la Nuova Tor Teste brava a battere l’Atletico Acilia grazie ai sigilli di Cocco e di Pochi su rigore. La squadra di Guida acciuffa il Settebagni in quarta posizione a 23 punti. Risale anche l’Urbetevere dopo un periodo di leggera flessione grazie alla vittoria di misura firmata Cuscianna contro un Montespaccatato in profonda crisi di risultati ed impantanato nei bassifondi della classifica. Il Montefiascone pareggia al 50’ del secondo tempo a vanificare la rete della Pro Calcio Tor Sapienza siglata da Pietripaoli. Momento complesso per la compagine di Massimo Armeni intenzionata ad intervenire sul mercato per ritrovare la continuità necessaria per rimanere agganciati al treno delle prime. Risultati altalenanti e tanti mugugni nei confronti di alcuni giocatori. Tutto facile per il Ladispoli che aumenta la propria striscia positiva battendo per 3-0 il Fiano Romano grazie alle reti di Peluso, D’Ottavi è Clemente. Una vittoria da tenere in conto in ottica distacco punti play-out che si associa al punto conquistato dall’SFF Atletico in quel di San Basilio. Stesso film già visto e rivisto per i padroni di casa: da 2-0 a 2-2. Rito e Casalgrande illudono, la doppietta di Mecorelli riporta la compagine di Bornivelli sulla terra dopo aver assaporato la prima vittoria in campionato.

Mirko Cervelli