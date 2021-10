U16. Cynthialbalonga – Trastevere 0-1

Dopo il successo casalingo contro l’Agora, il Trastevere da continuità ai risultati andando a vincere in casa del Cynthialbalonga, avversario molto solido e ben organizzato.

La gara si sviluppa su buoni ritmi prevalentemente a centrocampo, ma forse anche a causa del terreno di gioco, la manovra non si rivela fluida. Il Trastevere nei primi minuti manteniene il pallino del gioco, pur non rendendosi mai pericolosa verso la porta di Vona. Al 10′ del primo tempo il primo lampo della partita, con Sanita che quasi dalla linea di fondo lascia partire un bel tiro che si stampa sulla base del palo alla sinistra di Gagliano. Il pericolo corso scuote il Trastevere che comincia a macinare gioco e si rende pericoloso con un tiro da fuori area di Scifoni e con un’azione tambureggiante di Chiadroni il cui tiro finisce di poco fuori. E’ il preludio al gol che viene realizzato al 21′ con un gran gol del solito Scifoni che con un tiro dai 25 metri trova la traiettoria giusta per scavalcare l’incolpevole Vona. Il primo tempo si conclude con il Trastevere in controllo e senza altri sussulti.

La ripresa inizia con il Cynthialbalonga che cerca di alzare i ritmi per provare a pareggiare il risultato, ma senza creare pericoli verso l’area avversaria, tranne sugli sviluppi di una mischia da calcio d’angolo, dove Grugnaletti non è lesto a ribattere in porta la respinta di Gagliano. Con una serie di cambi, il Trastevere sposta nuovamente il baricentro in avanti e riprende le redini del gioco, risultando pericolosa in un paio di ripartenze. Intorno alla mezzora, sugli sviluppi di un calcio di punizione ben battuto da Santarelli, Nardi realizza un gol di testa che viene annullato dal Direttore di gara per presunto fuorigioco. Ancora due buone occasioni per gli ospiti, prima con Grillo e poi con El Attar che finiscono di poco a lato e poi, dopo 5 minuti di recupero il fischio finale.

Risultato giusto alla luce delle occasioni avute e della conduzione della partita, per larghi tratti gestita dagli Ospiti. Buona comunque la prova della squadra di Mister Talarico che, soprattutto tra le mura amiche, potrà togliersi importanti soddisfazioni. Continua il percorso di crescita del Trastevere che, con il nuovo modulo, sembra stia trovando più solidità e concretezza.

Redazione calciolaziale.com