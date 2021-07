Aprilia: importanti conferme per la stagione 2021/22

In vista della prossima stagione di serie D, l’Aprilia ha iniziato a lavorare sulle riconferme. Primo fra tutti è stato riconfermato il Mister Giorgio Galluzzo che guiderà la prima squadra per la seconda stagione consecutiva.

A seguire è arrivata la notizia che l’attaccante classe 1993 Erik Laghigna ha rinnovato il suo accordo anche per la stagione 2021/2022 e disputerà quindi la sua seconda stagione consecutiva al “Quinto Ricci”.

Queste le sue prime parole: “L’anno scorso sono arrivato tardi e mi sono inserito gradualmente segnando 5 reti complessive. Sono molto contento di aver rinnovato grazie alla fiducia della Società e di mister Galluzzo che ringrazio. Non vedo l’ora di partire in preparazione, cercherò di fare il meglio possibile. Ovviamente faccio l’attaccante quindi, come ho detto con il Presidente Pezone, segnare 15-20 gol sarebbe fantastico e sarei felicissimo, la cosa principale però è ragionare da gruppo e portare l’Aprilia più in alto possibile”.