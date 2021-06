Ruben Olivera parla del suo futuro da allenatore

Ruben Olivera ha chiuso la stagione 2020/2021 all’interno dello staff della prima squadra dell’Aprilia di mister Giorgio Galluzzo con la squadra che ha raggiunto il dodicesimo posto con 44 punti complessivi conquistati durante l’anno nel girone F di Serie D. Il futuro ora è tutto da scrivere per l’ex centrocampista che valuterà nelle prossime settimane la miglior soluzione per la stagione 2021/2022:

“Ho già ricevuto diverse chiamate in questi giorni – spiega Olivera – ma voglio riflettere con attenzione per trovare il miglior progetto di Serie D che possa permettermi di calarmi nel miglior modo possibile come allenatore. Ho avuto diversi maestri importanti da Gasperini a Capello passando per Lippi e voglio cercare di mettere in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti in questi anni con l’esperienza che ho maturato in tanti anni di Serie A. Credo che la fretta sia cattiva consigliera quindi ora che la nostra stagione è terminata valuterò la proposta più convincente per iniziare il mio secondo tempo da allenatore dopo aver chiuso nei mesi scorsi con il calcio giocato. Avendo già il patentino UEFA B non ho problemi di alcun tipo, vedremo in queste settimane cosa accadrà”.