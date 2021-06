Anagni: Antonio Tersigni è il nuovo allenatore

L’Asd Città di Anagni Calcio è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con mister Antonio Tersigni, che assumerà l’incarico di allenatore della prima squadra per la stagione Sportiva 2021/2022.

Prime dichiarazioni in biancorosso:

“Sono onorato che una società come l’Anagni che si è contraddistinta in questi ultimi anni per serietà e risultati e con un grande passato calcistico mi abbia dato la possibilità di avere la guida tecnica della loro squadra. Con la società c’è stata subito intesa su come programmare questo nuovo campionato. Un grande saluto ai tifosi ed alla città tutta con la promessa che il mio staff ed io faremo tutto il possibile per raggiungere degli ottimi risultati. “

La società e il mister sono già a lavoro per completare lo staff tecnico e programmare un roseo futuro insieme.