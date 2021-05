Cassino – Afragolese 2-2: Del Vecchio acciuffa i campani in pieno recupero

All’ultimo respiro il Cassino trova un punto insperato che permette di muovere la classifica e avvicinarsi alla quota salvezza. Gli azzurri non vanno oltre il 2-2 casalingo con l’Afragolese, penultima forza del girone, ma per come si erano messe le cose il pareggio è da accogliere con soddisfazione. I campani, giunti a Cassino con grande motivazione, sono andati due volte avanti ma sia nella prima frazione che appunto allo scadere sono stati raggiunti, da un Cassino che comunque non ha mai mollato.

Grossi deve ancora fare a meno di Tribelli e Carcione, ma ritrova dal primo minuto Lucchese. Vitiello siede inizialmente in panchina. Partono meglio gli ospiti che al 7′ trovano già il gol. L’esperto Fava Passaro, con un passato anche nella massima serie, pesca in profondità Energe, che di sinistro non lascia scampo a Del Giudice. Il Cassino fa fatica a impostare la manovra e l’Afragolese sembra essere più intraprendente, tanto che con Selvaggio e Carrotta impensierisce ancora il numero uno azzurro che riesce però a metterci una pezza. Ma al 23′ la squadra di Grossi trova il pareggio. La difesa campana non è impeccabile e il fallo di Viscovich su Ricamato costa il calcio di rigore. Dal dischetto lo specialista Giglio non sbaglia per l’1-1.

Il Cassino ora gioca meglio e con Ricamato dalla distanza prova a sorprendere Pragliola. Ad inizio ripresa l’Afragolese trova subito il nuovo vantaggio. Energe va via sulla destra, salta due difensori e trova tutto solo in area Viscovich che si fa perdonare il fallo da rigore e che da due passi batte Del Giudice. Fava Passaro va vicino al terzo gol per gli ospiti, ma la grande conclusione dell’attaccante nato a Formia, centra la traversa. Astarita anche sfiora l’1-3, come Carrotta che centra il secondo legno di giornata. Sembra finita per il Cassino, ma nel recupero prima Giglio va a un passo dal pari con un grande intervento di Pragliola, che nulla può al 95′ quando in mischia Del Vecchio, da poco in campo, lo infila per il 2-2 definitivo.

CASSINO: Del Giudice, Cocorocchio, Picascia, Raucci (54′ Tomassi), Cavaliere (53′ Vitiello), Orlando (90′ Del Vecchio), Ricamato, Lucchese, Darboe, Di Giacomo, Giglio. A disposizione: Della Pietra, Gagliardo, Miele, Lombardo, Maini, Ginevrino. Allenatore Grossi.

AFRAGOLESE: Pragliola, Di Girolamo, Carrotta , Ceparano, Energe (81′ Marzullo), Silvestro (93′ De Rosa), Tommasini, Viscovich (70′ Farinola), Costantino (61′ Liguori), Fava (89′ Simonetti), Astarita. A disposizione: Sorrentino, Liguori, De Rosa, Tarallo, Camara, Bruno. Allenatore Di Costanzo. Arbitro: Lingamoorthy di Genova. Marcatori: 7′ Energe, 23′ Giglio (rig.), 48′ Viscovich, 95′ Del Vecchio. Note: ammoniti: Picascia, Cavaliere, Costantino, Tommasini, Energe. Antonio Tortolano