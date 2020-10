U15 Circolo Canottieri Roma – Tor Tre Teste 0-4

Tutto facile per la Nuova Tor Tre Teste che al Campo Testa di Tor di Quinto supera per 4-0 il Circolo Canottieri Roma. Terreno di gioco appesantito e insidioso per la leggera ma continua pioggia che non risparmia i ragazzi per tutta la partita.

L’undici di mister Mei prende in mano la partita fin dai primi minuti ma il gioco appare lento e poco incisivo e il Circolo Canottieri riesce a contrastare pur con qualche affanno. Ci pensa però Colucci a sbloccare l’incontro approfittando di una incertezza difensiva, un gol che dà linfa alla Nuova Tor Tre Teste che accelera e domina, mostrando un bel calcio e diverse importanti individualità. Raddoppia Milone su calcio di rigore e prima della fine del primo tempo segna anche Dato.

Nella ripresa, Filippini chiude in rete la migliore azione dell’incontro, sviluppatasi in gran velocità sulla corsia di sinistra. La mezz’ora finale diventa solo accademia per la Nuova Tor Tre Teste che supera brillantemente l’esordio.

Da rivedere il Circolo Canottieri apparso in grande difficoltà e incapace di proporre il benchè minimo pericolo alla porta avversaria. Troppa la differenza con l’undici di via Candiani per una corretta valutazione della squadra attesa a una pronta riscossa domenica prossima contro Fonte Meravigliosa.

TeBO