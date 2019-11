L’Aprilia Racing esce furiosa dalla trasferta in casa del Portici perdendo 2-1 al 94’ con troppe decisioni arbitrali da parte del sig. Luca Capriuolo di Bari che hanno lasciato molto a desiderare, mal coadiuvato dagli assistenti Emanuele Fumarulo di Barletta e Salvatore Damiano di Trapani. Nella prima frazione di gioco la squadra di mister Greco si rende più volte pericolosa dalla distanza ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 29’ sfruttando una ripartenza con Improta che serve Guarracino che non sbaglia battendo Manasse per l’1-0. Dopo appena due minuti di gioco l’Aprilia Racing va ad un passo dal pareggio con capitan Ruben Olivera che chiama Torino al miracolo. Il primo tempo si chiude senza ulteriori emozioni con la ripresa che vede il pareggio dell’Aprilia Racing dopo 15 minuti grazie a Daniele Crescenzo che, sfruttando uno schema su calcio d’angolo, realizza la rete dell’1-1. Da lì in poi accade di tutto con diverse nitide palle gol avute dagli ospiti con Spano e Pezone, un calcio di rigore evidente non fischiato a Daniele Corvia al 35’ fermato in modo falloso in area di rigore ed un gol messo a segno sempre da Crescenzo annullato dal direttore di gara. Nel finale la vera beffa al minuto 94 con la rete del Portici firmata da Arpino sugli sviluppi di un calcio di punizione con un assist di testa per il numero 5 del club partenopeo che, in posizione di netto fuorigioco, realizza il definitivo 2-1. Proteste veementi da parte dell’Aprilia Racing Club che esce dallo stadio San Ciro perdendo in modo assolutamente immeritato a causa di troppe sviste arbitrali che, a conti fatti, hanno condizionato il risultato finale.

IL TABELLINO

PORTICI – APRILIA RACING CLUB 2-1

PORTICI: Torino, Boussaada (37’st Carrano), Del Gaudio, Nappo, Arpino, Albanese, Blasio (23’st Grieco), Di Prisco, Improta, Atteo, Guarracino (39’st Coratella) PANCHINA Marone, Mazza, Bisceglia, Imbimbo, Arario, D’Acunto ALLENATORE Mattiacci

APRILIA RACING: Manasse, Vitolo (8’st Crescenzo), Camara, Esposito, Mattia (1’st Fe’), Corvia (48’st Campagna), Olivera, Spano, Rocchino (19’st Vespa), Montella, Zaccaria (32’st Pezone) PANCHINA Saglietti, Agolini, Lapenna, Putti ALLENATORE Greco

MARCATORI: Guarracino 29’pt (P), Crescenzo 15’st (A), Arpino 49’st (P)

ARBITRO: Capriuolo di Bari

ASSISTENTI: Fumarulo di Barletta, Damiano di Trapani

NOTE: – Ammoniti Torino, Arpino, Corvia, Rocchino, Pezone Rec 1’pt, 4’st