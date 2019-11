Accademia corsara al Trastevere Stadium

Gara molto equilibrata e dai toni agonistici elevati quella tra il Trastevere e l’Accademia calcio Roma. A dispetto della differente posizione in classifica, le due squadre si sono affrontate a viso aperto dando vita ad una gara molto interessante. La prima fase di gioco è caratterizzata da un grande pressing a centrocampo che costringe spesso le due squadre a lanci lunghi per le punte. L’episodio che sblocca il risultato arriva al 24’ quando un’errata respinta della difesa amaranto fornisce ad Aquilini l’occasione di segnare con un gran tiro dal limite dell’area. Incolpevole il portiere Bacchi, autore di una buona prestazione. Il Trastevere non sembra subire il colpo e prova ad alzare il baricentro, rendendosi pericoloso allo scadere del primo tempo con un’incursione di Canti che entra in area palla al piede superando di slancio il primo difensore, mancando poi la conclusione per l’ostacolo di un difensore ospite abile a raddoppiare.

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo, con grande equilibrio a centrocampo ed una maggiore pressione offensiva degli ospiti che si rendono pericolosi grazie ad una punizione di Di Gianni. Il Trastevere dal canto suo continua a fare gioco con buoni fraseggi a centrocampo, ma non riesce ad essere efficace in zona gol, se non con un paio di tiri che non impensieriscono Astaldi e con una percussione di Spagnoletti che appena entrato in area viene atterrato in maniera sospetta. In contropiede gli ospiti si fanno vedere al 18’ con Dragomir che lanciato a rete trova in Bacchi un ostacolo insormontabile.

L’Accademia torna a casa con una vittoria che la lascia a punteggio pieno e con la consapevolezza di essere una squadra completa sia dal punto di vista tecnico, sia atletico, mentre il Trastevere, pur sconfitto, esce rafforzato dall’aver giocato alla pari contro la capolista, dimostrando di essere una compagine in crescita e con grandi margini di miglioramento. Mister Fazzi dovrà lavorare sugli schemi offensivi per far fare un ulteriore salto di qualità alla sua squadra.