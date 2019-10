TRASTEVERE – LANUSEI 2-1

Il Trastevere bissa il successo di Cassino, superando il Lanusei dell’ex tecnico Aldo Gardini. Una gara molto equilibrata, con poche occasioni da rete, che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico accorso al “Trastevere Stadium”, fino al 96′. Alla prima vera occasione il Trastevere passa: Bertoldi si procura un calcio di rigore che Tajarol trasforma alla perfezione, superando Chingari. La risposta del Lanusei arriva alla mezzora, ma Cavalli si salva grazie anche all’aiuto di Sfanò, sulla rovesciata di Attili. Poco altro da segnalare nella prima frazione, che si chiude con gli amaranto in vantaggio.

Nella ripresa partenza migliore degli ospiti, che al 3′ pareggiano con Bonura, servito da Ladu in profondità. Il calciatore lanuseino supera Cavalli con un diagonale preciso e beffardo. Gli ospiti credono anche nel sorpasso, e al 13′ ci vuole un super Cavalli per deviare la conclusione ravvicinata di Pagano. Alla mezzora arriva l’episodio che decide la gara: Sordilli mette un pallone in area, De Iulis lascia per l’accorrente Lucchese, che è abile a girarsi e a concludere imparabilmente. E’ il goal che vale 3 punti. In pieno recupero brivido per i supporters amaranto, quando Ladu al volo, da posizione defilata, scheggia l’incrocio dei pali. E’ l’ultima emozione di un match molto tirato, che consente al Trastevere di mantenere l’andatura delle grandi, tutte vittoriose in questa ottava di campionato.