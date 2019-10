Team Nuova Florida – Cassino 2-1: decide Tamburlani

Seconda sconfitta consecutiva per il Cassino che cede 2-1 sul campa del Team Nuova Florida, al termine di un match dove il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Al centro della difesa torna capitan Carcione, al posto dell’infortunato Centra c’è Cocorocchio.

Decisamente poche le emozioni nel primo tempo. Gli azzurri rispetto agli inizi di gara delle giornate precedenti sembrano essere poco incisivi, facendo fatica a impostare il gioco. Al 29’ il match si sblocca. Il direttore di gara vede un fallo di mano nell’area cassinate. Il fischietto torinese non ha dubbi e comanda la massima punizione per il Team Nuova Florida. Veementi le proteste azzurre ma sul dischetto si presenta capitan Tisei, che non sbaglia. Dunque ancora un rigore contro per il Cassino ed è il terzo consecutivo in altrettante domeniche. La squadra di Urbano subisce il colpo e fa fatica a riorganizzarsi. La reazione è tutta in una punizione al 40’ di Carcione che viene deviata in angolo. Gli azzurri calciano tre corner di seguito ma senza esito.

Si va al riposo con l’11 di casa avanti. Nella ripresa il Cassino continua a far fatica a proporsi in modo convincente dalle parti di Giordani. Al 60’ sugli sviluppi di una punizione calciata da Carcione, sponda aerea di Prisco per Mazzei che calcia centralmente e il portiere capitolino blocca. Al 67’ ci prova De Marco con una bella conclusione dal limite che finisce di poco sul fondo complice una deviazione della difesa di casa. Urbano prova la carta Abreu e ancora una volta il portoghese non tradisce firmando al minuto 73 il pareggio con un bel colpo di testa che non lascia scampo a Giordani. Il Cassino rinfrancato dal gol prova ancora a proporsi in avanti ma al 76’ la nuova beffa. Il Team Nuova Florida trova il guizzo vincente con un rasoterra di Tamburlani che si insacca alla destra di Della Pietra. Tutto da rifare per il Cassino, trascorrono i minuti e la squadra romana controlla il vantaggio, all’89’ grande occasione per Abreu per riportare il match sui binari della parità ma stavolta il centravanti lusitano calcia sul fondo da ottima posizione. Forcing finale ma finisce 2-1.

TEAM NUOVA FLORIDA: Giordani, Tamburlani, De Marchis, Scognamiglio, Scardola, Miola, Sterpone (78’ Rossi), Porfiri (84’ Giusto), Tozzi, Tisei, Menniti (64’ Peguiron). A disposizione Mancini, Moretti, Citro, Pallocca, Montella, Rossi, Alfonsetti. Allenatore Bussone.

CASSINO: Della Pietra, Cocorocchio, Carcione, Mazzei (70’ Abreu), Orlando (63’ Salera), Darboe, Ricamato, Tomassi (70’ Montanaro), De Marco, Tribelli, Prisco. A disposizione Trani, Piccirilli, Negro, Miele, Drini, Reali. Allenatore Urbano.

Arbitro: Gauzolino di Torino.

Marcatori: 29’ Tisei (rig.), 73’ Abreu, 76’ Tamburlani.