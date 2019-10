Vince ancora il Sassari Latte Dolce

Sconfitta esterna per l’Aprilia Racing Club che cade 3-1 in casa della nuova capolista del girone G, il Sassari Latte Dolce. Al “Vanni Sanna” Giovanni Greco deve rinunciare allo squalificato Pezone e agli indisponibili Corelli e Ferri con Vitolo che torna dal 1’ dopo la squalifica. Il vantaggio sardo giunge dopo 8 minuti: Nuvoli pesca Virdis in area che di piatto batte Saglietti per la rete dell’1-0. Al 30’ il raddoppio dei padroni di casa direttamente su punizione con Molino che, dai 25 metri, batte un non irreprensibile Saglietti. Al 73’ il tris: Molino arriva sul fondo e serve Pinna che, di destro, batte nuovamente Saglietti mettendo la sfera sotto la traversa.

Nel finale l’Aprilia trova il gol con capitan Olivera che, su cross di Spano, firma il 3-1 all’89’. Dopo 4 minuti di recupero termina l’incontro con il Sassari Latte Dolce che, approfittando del pareggio esterno della Turris, sale in vetta alla classifica del girone G grazie alla sesta vittoria in 7 gare. Scende al quarto posto l’Aprilia Racing Club che proverà a rifarsi subito prima in Coppa Italia contro la Torres mercoledì e poi domenica in campionato al Quinto Ricci quando ospiterà il Budoni.

IL TABELLINO

SASSARI LATTE DOLCE – APRILIA RACING CLUB 3-1

SASSARI LATTE DOLCE Lai, Pireddu, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Gianni (29’ st Scanu), Nuvoli, Virdis (31’ st Palmas), Molino (28’ st Patacchiola), Pinna PANCHINA Garau, Maccis, Gadau, Marcangeli, Fini ALLENATORE Udassi

APRILIA RACING CLUB Saglietti, Vitolo (24’ st Fè), Camara, Lapenna (1’ st Putti), Esposito (36’ st Campagna), Mattia, Olivera, Spano, Crescenzo (1’ st Corvia), Montella, Zaccaria (24’ st Vespa) PANCHINA Manasse, Agolini, Battisti, Rocchino ALLENATORE Greco

MARCATORI 8’ pt Virdis (SSLD), 30’ pt Molino (SSLD); 27’ st Pinna (SSLD), 44’ st Olivera (AP)

ARBITRO Madonia di Palermo

ASSISTENTI Cesarano di C. Di Stabia e Spadaro di Rossano

NOTE – Espulso Pinna (S) al 39’st per doppia ammonizione Ammoniti Virdis, Pireddu, Esposito, Olivera Rec 0’pt, 4’st