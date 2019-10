Terza vittoria consecutiva, la prima lontano da casa per i ragazzi di mister Guida. Sul campo della Boreale DonOrione è Camilli a sbloccare il risultato dopo 17′ servito da Martinelli. Anzio che reclama un rigore al 28′ per un atterramento in area di Nanni ai danni di Zonfrilli e che sfiora il raddoppio al 41′ con il tiro di Giordani respinto, sulla cui ribattuta Camilli non riesce ad appoggiare in rete. Al 43′ Martinelli, tradito da un rimbalzo, tocca con un braccio in area e manda Ricci dal dischetto. Il numero 7 dei romani trasforma e ristabilisce la parità. Nella ripresa anche l’Anzio ha l’occasione dal dischetto per un fallo di Leonardi su Nanni ma Camilli si fa ipnotizzare da Zonfrilli al 49′ e sei minuti più tardi Tomaselli, in contropiede, firma il 2-1 per i romani. La reazione dell’Anzio è veemente, Nanni ci prova al 67′ e Marino al 71′ senza successo. Il pari è nell’aria è arriva al 73′ con Nanni, che da terra finalizza un assist di Lommi. La Boreale ha una grande occasione con Piano all’81’ ma a cinque dal novantesimo è Nanni, liberato da Conti, a siglare la rete del definitivo 3-2 in diagonale.

IL TABELLINO

BOREALE DONORIONE – ANZIO 2-3

BOREALE: Zonfrilli, Leonardi (15’st D’Ignazio), Marcelli, Barbetti, Gianotti, Terribili (1’st Nardecchia), Ricci (26’st Mastrandrea), Ferazzoli, Romani (1’st Tomaselli), Blandino, Formilli (36’pt Piano). A disp.: Otgon, Campagna, Tondi, Anzuini. All. De Mattia

ANZIO: Rizzaro, La Monaca (28’st Florio), Poltronetti, Marino, Pucino (1’st Riitano), Martinelli, Giordani, Lommi, Camilli (37’st Conti), Prati, Nanni. A disp.: Trombetta, Ippoliti, Scruci, Dello Iacono, Di Magno, Ludovisi. All. Guida

MARCATORI: 17’pt Camilli (A), 43’pt Ricci (B), 10’st Tomaselli (B), 28’st, 39’st Nanni (A)

ARBITRO: Bernardini di Ciampino

Assistenti: Ciufoli di Albano Laziale – Pastoressa di Albano Laziale

NOTE – Ammoniti: Gianotti, Camilli, Lommi, Nanni, Florio. Angoli: 6-7. Recupero: 3’pt, 4’st.