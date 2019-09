Tor Sapienza – Anagni 3-0: ciociari mai in partita

Riparte dallo stadio Castelli di Roma contro il Tor Sapienza, il nuovo campionato del Città di Anagni in serie D. La formazione di Mancone reduce della dura preparazione, subisce lo svantaggio nelle battute iniziali e fatica per tutto il primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia, raddoppiano i padroni di casa e dopo pochi minuti segnano addirittura il terzo gol che cala la spada di Damocle sull’incontro.

Andando con ordine già al 2′ la formazione di casa approfitta di una disattenzione della difesa ospite e si porta in vantaggio con Toracchio che batte l’incolpevole Giuliani. Partita subito in salita per l’Anagni che reagisce con cross di Flamini ma Neccia non trova la deviazione vincente e la palla sfila a lato. Per il resto l’Anagni non riesce quasi mai a rendersi pericoloso. Partita avara di emozioni nella fase centrale dove si registra un fallo da giallo su Flamini e qualche scambio in attacco per il Tor Sapienza tra Toracchio e Panella ma nulla di troppo pericoloso. Finisce il primo tempo su risultato di 1-0. Al rientro dagli spogliatoi i biancorossi ci provano con qualche timida azione in avanti come quella al 53′ nella quale a Cardinali viene fischiato fallo in attacco su cross di Contucci. Al 60’ arriva però il raddoppio dei padroni di casa.

Panella si libera abilmente in area e batte di destro Giuliani portando la propria squadra sul risultato di 2-0. Due minuti più tardi arriva anche il terzo gol.

Ilari raccogliere un cross di De Nicola, Giuliani esce male e il numero 9 insacca in rete di sinistro decretando di fatto la fine della gara. Sconfitta pesante per l’Anagni che deve riordinare subito le idee e prepararsi per il derby di domenica contro il Cassino.

Pro Calcio Tor Sapienza: De Angelis, De Nicola, Ruggero, D’Astolfo, Santori, Massimiani, Mancini (dal 64’ Montesi), Marra (dal 74’ Di Giovanni), Ilari (dal 74’ Minelli), Toracchio dal 77’ Sarrocco), Panella (dal 64’ Chiti). A disposizione: Mattia, Pavone, Valentini, Della Penna. All. Anselmi.

Città di Anagni Calcio: Giuliani, Contucci (dal 61’ D’Amicis), Pastore, Cipriani, Casavecchia, Colarieti, Tataranno (dal 57’ Capuano), Binaco (dal 68’ La Terra), Cardinali, Flamini (dall’86’ Sosa), Neccia (dal 61’ Capodanno). A disposizione: Capogna, Pappalardo, Ancinelli, Costantini. All. Mancone.

Arbitro: Finzi di Foligno

Marcatori: 2’ Toracchio, 58’ Panella, 60’ Ilari

Ammoniti: Ruggeri e Ilari (Tor Sapienza), Tataranno (Anagni)

ufficio stampa Città di Anagni calcio