Rocca Priora: Under 19, Mari “Siamo convinti di poter fare una buona stagione”

Non solo Promozione. A Rocca Priora c’è molta curiosità anche attorno alla rinnovata Under 19 provinciale, affidata anche quest’anno a mister Adriano Mari. Fino a inizio luglio si sono svolti una serie di raduni per cercare di valutare nuovi inserimenti in un gruppo che, anche per motivi anagrafici, subirà un certo cambiamento.

“La rosa è completa in ogni singolo reparto – spiega Mari – Anzi direi che al momento siamo anche un po’ in abbondanza dal punto di vista numerico: credo che 23-24 giocatori siano più che sufficienti per affrontare la nostra categoria ed evitare qualche “malumore” di troppo per eventuali spazi a disposizione”.

L’inizio della preparazione è fissato per il 2 settembre, poi il campionato prenderà il via a metà ottobre. “Parlare di obiettivi in questo periodo non serve a nulla – dice Mari – Ma sicuramente abbiamo una squadra competitiva che potrà togliersi delle soddisfazioni. Partiamo indubbiamente in “vantaggio” rispetto allo scorso anno quando dovemmo ricostruire interamente il gruppo, anche se pian piano la squadra si amalgamò e concluse il campionato con sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite, chiudendo al nono posto del girone”.

Tra gli obiettivi centrati nella scorsa stagione c’è pure il “salto” del difensore centrale Davide Rosi che quest’anno farà parte del gruppo della Promozione di mister Paolo Lunardini che inizierà la preparazione il 19 agosto prossimo. “Davide è un ragazzo con buone qualità: con me ha sempre giocato da centrale, ma si può adattare sull’esterno. Ha una personalità spiccata e stare in un gruppo di grandi lo aiuterà a gestirla meglio”. Mari conclude parlando dello staff di persone che lo sosterranno in questa nuova avventura. “Daniele Emili mi ha aiutato nella costruzione dell’organico, mentre Simone Scipioni sarà il mio vice e Alessandro Mazzi curerà la preparazione dei portieri. Per la parte atletica ci siamo avvalsi dei consigli di Francesco Franchi, mentre il dirigente ufficiale dell’Under 19 provinciale sarà Mauro Fiore”.