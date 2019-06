Zaniolo, le big in fila per il centrocampista. Dove giocherà il gioiello giallorosso?

È stata senza dubbio la rivelazione dell’anno. Doveva essere il sacrificato dell’Inter all’interno di un’operazione che avrebbe portato un campione in casa nerazzurra, quel Nainggolan per cui sarebbero stati disposti a tutto, tifosi e dirigenti oltre che allenatore. Chi poteva immaginare che in cambio, alla Roma, ci sarebbe andato Nicolò Zaniolo, il miglior centrocampista dell’anno, uno dei più forti under 20 a livello mondiale?

Forse dalle parti di Appiano Gentile, come spesso accaduto nella storia recente nerazzurra, si staranno mangiando le mani per aver perso un giocatore di questa qualità, fisicità ed età: in più, 28 milioni di euro nelle casse di Pallotta per un Radja trentenne ed autore di una stagione non esaltante, fra infortuni e qualche colpo di testa, purtroppo non in campo. Certo, il suo gol nell’ultima giornata contro l’Empoli è valso pienamente quei 40 milioni circa garantiti dall’ingresso in Champions League, ma negli anni futuri veder diventare grande Zaniolo con colori diversi da quelli in cui è cresciuto, non potrà lasciare indifferente.

Alzi la mano chi non ha definito un folle Di Francesco quando mise quel giovane biondino titolare all’esordio stagionale in Champions League, al Bernabeu, contro quel Real Madrid tre volte di fila Campione d’Europa. Lui giocò con un’autorevolezza disarmante, da vero predestinato, andando anche a sfiorare la rete.

Pochi mesi dopo Zaniolo è entrato nel libro dei record come il più giovane italiano nella storia a firmare una doppietta in Champions League: erano gli ottavi di finale contro il Porto, purtroppo poi andati persi nel match di ritorno in Portogallo. Lui però quella notte si prese Roma e l’Italia intera, prima che arrivasse Ranieri sulla panchina giallorossa e iniziasse un calo piuttosto evidente, sia fisico che mentale, oltre ad un malinteso tattico nato con l’allenatore capitolino.

Le quote Bwin sul futuro del giocatore però lo vedono vicino ad altri lidi: la più bassa è quella della Juve a 6.50, con i bianconeri che un po’ come il Bayern da tradizione in Germania, cerca di strappare alle concorrenti i loro migliori giocatori. A seguire troviamo anche lo stesso Real, pronto alla rivoluzione sul mercato, dato a 7.50. Poco più distante il Bayern, la prima ad avvicinarsi al giocatore azzurro, dato a 10 e che come annunciato dallo stesso Presidente vivrà una sessione di calciomercato da protagonista assoluto. Anche l’Inter fra le squadre quotate, ma presumibile che il centrocampista scelto per servire Conte sarà Barella del Cagliari.

Per Zaniolo il futuro alla Roma è tutt’altro che certo, lo stesso ragazzo non ha confermato la sua permanenza nelle interviste di fine stagione, consapevole di come gira il mercato e conscio di quanto sia poco saggio sbilanciarsi ai tempi moderni, per non finire in un pericoloso boomerang. Ancora non è noto il prossimo allenatore dei giallorossi, il che potrebbe avere anche un peso nella scelta del centrocampista di rimanere o meno alla corte della Roma: un altro anno potrebbe fargli bene, prima di un salto importante in uno dei top club a livello mondiale.

Zaniolo ha però l’aria del predestinato, di chi è pronto a bruciare le tappe: servono milioni, tanti. Perché li vale e lo ha già dimostrato in meno di una stagione.