Atletico 2000, Laureti: “Ottimo gruppo, pronti per l’agonistica”

Sono davvero ottime le aspettative in casa Atletico 2000 per ciò che riguarda il gruppo Esordienti 2006. I giovani biancorossi si affacciano ormai all’attività agonistica, con i ragazzi seguiti da mister Laureti che il prossimo anno giocheranno infatti nell’Under 14. Un gruppo cresciuto tantissimo nella Scuola Calcio dell’Atletico e già pronto per confrontarsi nelle categorie giovanili, come afferma lo stesso Daniele Laureti. “Ci aspettiamo tanto da questo gruppo. Lo staff e la società ha svolto un grandissimo lavoro in questi ultimi anni anni e manteniamo belle speranze anche in vista del salto nell’agonistica. I ragazzi sono pronti, sia tatticamente che tecnicamente. Non sapremo ancora se disputeremo un campionato di Elite o se giocheremo nei Regionali. In ogni caso ci sono tutti i presupposti per interpretare un’ottima stagione. Probabilmente ci manca ancora qualcosina a livello fisico, e a tal proposito contiamo di migliorarci magari inserendo qualche elemento che possa darci maggior fisicità in campo. Sono molto soddisfatto della crescita e del percorso che hanno svolto questi ragazzi. Le aspettative sono alte e ci auguriamo di non deluderle. Inoltre, nella prossima stagione sarò affiancato da un altro allenatore soprattutto per ciò che riguarderà la parte analitica, daremo ampio spazio alla cura dei particolari. A luglio parteciperemo ad un importante torneo internazionale in Svezia e sarà un ottimo banco di prova per prepararci ulteriormente in previsione della stagione che verrà”.