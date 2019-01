Anzio – Anagni 1-1. A segno Voltasio e Gragnoli

Termina col risultato di l’1-1 l’incontro tra il Citta di Anagni e l’Anzio Calcio, fanalino di coda del girone G.

Partita in salita per i ragazzi di Manolo Liberati finiti rapidamente in svantaggio e costretti a rincorrere il pareggio per gran parte della partita. Partita che parte in sordina con le due squadre che si studiano fino al 24′ quando un lancio di Giordani pesca Voltasio in area che controlla la palla e batte Stancampiano dal limite dell’area piccola, realizzando l’1-0 per la squadra di casa.

Al 29’ l’Anagni risponde con un debole colpo di testa di Pralini a seguito di calcio piazzato.Dopo un paio di minuti è sfortunatissima la formazione di Manolo Liberati che centra il palo con Gragnoli su girata in area di rigore da rimessa laterale. Un minuto più tardi l’Anzio si dispera per un gol annullato a Minunzio per segnalazione di fuorigioco dell’assistente Maione che di fatto conclude le azioni salienti del primo tempo.

All’inizio del secondo tempo è l’Anagni a rendersi pericolosissimo con Pagliarini che su cross del solito Gragnoli colpisce di testa a colpo sicuro ma Giordani riesce a togliere la palla dalla porta con un piede.

Al 62’ l’Anagni si rende ancora pericolosa con un Traversone di Capuano che D’Orsi spedisce a lato.

Due minuti più tardi è ancora l’Anagni a rendersi pericoloso. All’80′ il meritato pareggio dei biancorossi. Gran Botta di Gragnoli che su punizione da circa 25 metri infila direttamente nell’angolo alto della porta difesa da Rizzaro che non riesce minimamente ad intervenire.

In pieno recupero occasionissima per Gragnoli su assist di Cardinali, in campo da qualche minuto al posto di Pagliarini, che da breve distanza spreca. Finisce la gara con un pareggio che di fatto non smuove la classifica.

Anzio: Rizzaro (dall’81’ Trombetta), Arena, Faiello, Labate, Papa, Giordani, Santarelli (dall’87’ Florio), Sterpone, Minunzio (dal 64’ Pirazzi) , Voltasio, Ludovisi (dall’82’ Prandelli). A disposizione: Fiacco, Di Magno, Costanzo, Anello, Buongarzoni. All. Bacci.

Anagni: Stancampiano, Contucci, D’Orsi, Lustrissimi, Pralini (dal 36’ Bordi), Colarieti, Gragnoli, Tataranno (dall’80’ D’Amicis), Capuano (dal 69’ Flamini), Pagliarini (dall’85’ Cardinali), Galvanio. A disposizione: Di Piero, Dolce, Pappalardo, Cipriani, Di Vico. All. Liberati.