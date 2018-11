Sassari Latte Dolce – Cassino: successo sardo di misura

Ancora una sconfitta per il Cassino che al Vanni Sanna di Sassari viene battuto di misura dal Latte Dolce. Nel giro di quattro giorni e con lo stesso risultato, gli azzurri sono stati battuti dalle due squadre sassaresi. Prima la Torres al Salveti e poi la squadra di Udassi hanno superato l’11 cassinate, acuendo le difficoltà che la formazione di Urbano sta incontrando in questo campionato. I punti in classifica restano diciassette, troppo pochi per una squadra che puntava a recitare un ruolo importante in questo torneo.

Ora la vetta è distante di ben dodici lunghezze, la zona play off è a sei punti mentre son oappena cinque quelli che dividono il Cassino dalla zona a rischio. Servirà subito invertire il trend, a partire dal delicato derby di domenica prossima in casa con il Latina. A Sassari, Cassino con appena sei elementi in panchina. Urbano non rischia i tre attaccanti, lasciando Prisco in panchina e inserendo Tribelli a supporto di Marcheggiani, con un centrocampo piuttosto robusto.

Il Sassari Latte Dolce, reduce da otto risultati utili consecutivi, vive il momento migliore della sua giovane storia e vuole confermarsi davanti al pubblico amico. Nei primi minuti i ritmi sono decisamente bassi, le due squadre fanno fatica a imbastire occasioni da rete. Il Cassino si difende con ordine. A metà tempo ci prova Ricamato ma la mira non p delle migliori. A ridosso della mezz’ora di gioco Mannone commette un fallo ai limiti dell’area. Il difensore azzurro viene ammonito e sulla susseguente punizione Bianchi mette i brividi a Palombo ma la palla si alza di pochissimo sopra la traversa. Sul finire di primo tempo si surriscaldano gli animi e il tecnico Udassi, per proteste, viene allontanato dal direttore di gara.

Nella ripresa dopo appena due minuti ghiotta occasione per gli azzurri con Marcheggiani, che di poco fallisce la rete del vantaggio. Il tiro da posizione ravvicinata dell’attaccante cassinate viene parato da Garau. Tegola per il Cassino al 57′. Mannone viene nuovamente ammonito e deve lasciare il campo. Azzurri in dieci e gara in salita. Ma al 72′ la squadra di Urbano ha una grande chance per passare in vantaggio. E’ ancora Marcheggiani ad avere sui piedi la palla dello 0-1 ma Garau si supera negando la rete. E poco dopo arriva il gol della vittoria per l’11 di casa. Cabeccia con un preciso colpo di testa supera Palombo. Nel finale il Cassino prova a riversarsi in avanti ma è troppo tardi. A festeggiare a fine gara sono i sardi.