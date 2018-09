La Rustica, Simonetta quinta gioia “Il pari a Morena è sicuramente importante”

Il La Rustica mantiene l’imbattibilità. Nella temibile trasferta con l’Atletico Morena, la squadra di mister Daniele Paolini impatta 2-2 dopo essere stata inizialmente in vantaggio grazie all’eurogol su punizione di Maxim e poi pareggiando con un rigore di Simonetta dopo il “ribaltone” dei padroni di casa. «Per come si erano messe le cose è sicuramente un buon punto – dice proprio il bomber Alessandro Simonetta – Nel primo tempo il match è stato equilibrato e lo 0-0 è stato sbloccato da un’autentica prodezza da calcio piazzato di Maxim, poi nella ripresa loro hanno spinto alla ricerca del pareggio e lo hanno trovato poco dopo. Successivamente l’arbitro ha assegnato all’Atletico Morena un primo rigore, onestamente netto, con cui i padroni di casa sono andati sul 2-1 e in seguito un altro penalty quantomeno generoso che per fortuna Apruzzese ha parato. L’arbitro ha poi concesso anche a noi un calcio di rigore non evidentissimo con cui siamo riusciti ad agguantare il pareggio. Comunque credo che il risultato finale racconti bene l’andamento di una sfida tra due squadre ben attrezzate: non so quanti usciranno con dei punti dal campo dell’Atletico Morena, quindi possiamo essere soddisfatti».

Per lui è già il quinto sigillo stagionale. «Per un attaccante fare gol è sempre un piacere – dice il bomber classe 1986 che ha vestito la maglia della Roma ad inizio carriera – Non ho quote da raggiungere in testa, spero solo di riuscirne a fare il maggior numero possibile. Cominciare bene è sicuramente incoraggiante». Positivo è anche l’avvio di stagione del La Rustica, ma Simonetta non si sbilancia. «La classifica al momento conta poco, ma fa piacere. Anche l’anno scorso, però, partimmo forte, quindi bisogna rimanere coi piedi ben saldi a terra. La squadra ha dei valori importanti, ma il girone è molto equilibrato e ci sono tante squadre in grado di essere protagoniste». Nel prossimo turno il La Rustica tornerà a giocare tra le mura amiche ospitando il neopromosso De Rossi che ha iniziato la stagione con una determinazione notevole.