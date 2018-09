Buona la prima per l’Urbetevere

Iniziare con il piede giusto è fondamentale, per qualsiasi squadra. In questo caso però i tre punti conquistati dall’Urbetevere hanno un sapore davvero speciale. Il club gialloblu infatti è stato ripescato in Promozione in piena estate ed esordire contro la Doc Gallese non è proprio il massimo.

I giovani (nel vero senso della parola) di Felice Murrazzani però hanno compiuto un piccolo miracolo, portando a casa la vittoria per 2-1 in trasferta, e in romonta: “Sono davvero molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Noi siamo una realtà nuova per questa categoria e iniziare con una vittoria è molto importante soprattutto considerando la caratura del nostro avversario”. Il tecnico dell’Urbetevere ha apprezzzato il carattere della squadra: “Siamo andati subito sotto – continua Murrazzani – Ma siamo rimasti mentalmente in gara. E’ questo l’aspetto che mi è piaciuto di più. Molte squadre, soprattutto giovani, avrebbero mollato un po’ il colpo. Noi però non ci siamo disuniti e siamo riusciti a rimontare. Sono davvero felice per i miei”. Guai però a sedersi sugli allori: “La testa però è già al match di mercoledì contro il Santa Maria delle Mole, una squadra molto forte che punterà a vincere sia coppa che campionato”.

Il tecnico fa poi un’analisi sulla condizione atletica dei ragazzi: “Insieme al prof. Marcantonio abbiamo scelto di fare un tipo di preparazione che ci permettesse di iniziare subito molto forte. Certo, noi siamo consapevoli che sarà un campionato durissimo, d’altronde ci stavamo preparando per un campionato da Prima Categoria, ma vedo nei ragazzi la voglia di lottare e questo mi fa ben sperare”. Insomma, saranno tutte battaglie. E l’Urbetevere vuole farsi trovare pronta.