Colpo del Cassino: preso Francesco Marcheggiani

Francesco Marcheggiani è un giocatore del Cassino. Il forte attaccante sabino, 20 reti nella passata stagione con la maglia del Rieti, ha sposato il progetto azzurro trovando l’accordo con il presidente Nicandro Rossi. Ecco il comunicato della società.

“L’ASD Cassino Calcio comunica di aver felicemente concluso poche ore fa, la difficile e complicata trattativa per portare alla corte di mister Urbano il forte attaccante Francesco Marcheggiani classe 1991 già con una carriera professionistica alle spalle. Con estrema tempestività e abilità il DG Pierluigi Di Santo ha raggiunto l’accordo con il calciatore, riuscendo ad eludere le attenzioni di numerosi club professionistici e dilettantistici che ambivano al tesseramento del forte attaccante ternano. 49 reti nelle ultime tre stagioni e 115 in carriera in 244 presenze, un biglietto da visita che ha spinto la Società Cassino Calcio, in primis il Presidente Rossi a chiudere con il bomber considerato il suo indiscusso talento. Marcheggiani, cresciuto nelle giovanili della Lazio, è passato al Siena per poi approdare al Rieti, nella sua carriera parlano comunque i goal realizzati che gli hanno fatto conquistare il premio di Golden Players quale miglior giovane attaccante del calcio dilettantistico. Dunque il Cassino Calcio piazza un altro colpo di mercato, dopo i due difensori centrali Brack e Nocerino, in piena sintonia con l’allenatore Corrado Urbano la Società ha formalizzato l’ingaggio con l’attaccante Francesco Marcheggiani. Un innesto di qualità che contribuisce ad innalzare il livello tecnico dell’organico azzurro. Classe, determinazione e grande senso tattico sono solo alcune delle doti del bomber ex Rieti”.