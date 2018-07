Urbetevere grande protagonista nei Tornei

L’estate sta entrando nel vivo e in casa Urbetevere non ci si ferma mai. La società gialloblu sta già programmando la prossima stagione e come spesso capita in questi casi sta valutando le squadre dell’agonistica. In che modo? Beh, i tornei in questi casi danno una grande mano anche agli allenatori, i quali possono iniziare a costruire il gruppo che verrà.

In questa prima parte di precampionato, l’Urbetevere è stata già una grande protagonista. Il trionfo al Beppe Viola con i Giovanissimi è stata davvero una bella soddsifazione per il club della Pisana: “Siamo sicuramente molto contenti della prestazione dei ragazzi – commenta il direttore sportivo Paolo Cioeta – E’ una competizione molto importante, difficile, e la squadra di Cicchetti ha fatto un grande percorso. Mi complimento con tutti”. Non solo Giovanissimi visto che è arrivato il double per i colori gialloblu.

I classe 2007 infatti hanno trovato il successo anche al Beppe Viola Junior, un traguardo importante che conferma la volontà del club di investire sui giovani: “I 2007 sono stati bravissimi, vederli gioire è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara Cioeta – Merito anche del nostro staff, che segue questi ragazzi con molta attenzione”. Occhio anche agli Allievi, però.

I 2002 di Luca Ripa hanno disputato un Memorial Castelli davvero straordinario, centrando una grande finale: “E’ stata una manifestazione interessante – conferma il ds Cioeta – Abbiamo potuto vedere i ragazzi all’opera contro le migliori squadre della regione e siamo molto soddisfatti”. Adesso è tempo di guardare al futuro: “Vogliamo farci trovare pronti come ogni anno in tuttte le categorie – commenta il dirigente dell’Urbetevere – Anche con la Juniores di Marinelli stiamo assemblando un buon gruppo, speriamo di fare un buon campionato”. Si registra infine il grande percorso dei dei 2004 e dei 2005 al Bertollini e al Ronconi: per i talenti dell’Urbetevere è arrivato un secondo ed un quarto posto nelle due kermesse.