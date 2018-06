Pubblicate le graduatorie per i ripescaggi

Pubblicate le graduatorie per le ammissioni ai campionati di categoria superiore. Di seguito, le graduatorie dei campionati di Eccellenza, Promozione e I° Categoria.

ECCELLENZA

USD MONTALTO

Società di Promozione vincente la Coppa Italia Cat. Promozione 2017/2018 SSD PRO ROMA CALCIO SRL

Società di Promozione posizionata al 1ª posto della classifica ottenuta al termine delle gare riservate alle Società 2e e 3 e classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2017/2018 ASD SPORTING GENZANO

Società di Promozione posizionata al 2ª posto della classifica ottenuta al termine delle gare riservate alle Società 2e e 3 e classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2017/2018 PD MONTESPACCATO SRL

Società di Eccellenza perdente i play-out disputati al termine della stag.sport. 2017/2018 con la migliore posizione di classifica ASD SORA CALCIO

Società di Promozione posizionata al 3° posto della classifica ottenuta al termine delle gare riservate alle Società 2ª e 3ª classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2017/2018 ASD RONCIGLIONE UNITED

Società di Promozione posizionata al 4° posto della classifica ottenuta al termine delle gare riservate alle Società 2ª e 3ª classificate nei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2017/2018 ASD REAL MONTEROTONDO SCALO

Società di Eccellenza perdente i play-out disputati al termine della stag.sport.2017/2018, con la seconda migliore posizione di classifica BOREALE DON ORIONE ASD

Società di Eccellenza perdente i play-out disputati al termine della stag.sport.2017/2018, con la terza migliore posizione di classifica SSD COLLEFERRO CALCIO

Società di Eccellenza retrocessa al termine della stag.sport. 2017/2018, a causa del distacco superiore agli 8 punti

PROMOZIONE

ASD CORNETO TARQUINIA

Società di 1ª Categoria classificata al 2° posto del proprio girone che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 48) ASD TIVOLI CALCIO 1919

Società di 1ª Categoria classificata al 2° posto del proprio girone che ha conseguito la seconda posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 45) SSD HERMADA

Società di 1ª Categoria classificata al 2° posto del proprio girone che ha conseguito la terza posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 30) ACD ANITRELLA

Società di 1ª Categoria classificata al 2° posto del proprio girone che ha conseguito la quarta posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 28) ASD ATLETICO 2000

Società di Promozione perdente le gare di play-out, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “B” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 33) SSD ATLETICO LADISPOLI

Società di Promozione perdente le gare di play-out, che ha conseguito la seconda posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “B” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 31) ASD DUEPIGRECO ROMA

Società di 1ª Categoria classificata al 2° posto del proprio girone che ha conseguito la quinta posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 21) ASD CSL SOCCER

Società di 1ª Categoria classificata al 2° posto del proprio girone che ha conseguito la sesta posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 21) ASD NUOVA VIRTUS

Società di 1ª Categoria classificata al 2° posto del proprio girone che ha conseguito la settima posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 20) ASD SETTEBAGNI

Società di 1ª Categoria classificata al 2° posto del proprio girone che ha conseguito l’ottava posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 18) ASD NUOVA PESCIA ROMANA

Società perdente la Coppa Lazio di 1ª categoria 2017/2018 e non retrocessa nel campionato di 2ª categoria al termine della stagione sportiva 2017/2018 ASD POL. TECCHIENA

Società di Promozione perdente le gare di play-out, che ha conseguito la terza posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “B” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 28) ASD SPES POGGIO FIDONI

Società di Promozione perdente le gare di play-out, che ha conseguito la quarta posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “B” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 17) SSD SEMPREVISA

Società di Promozione perdente le gare di play-out, che ha conseguito la quinta posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “B” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 15) ASD SCALAMBRA SERRONE

Società di Promozione perdente le gare di play-out, che ha conseguito la sesta posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “B” di cui al C.U. n.23 del 31.8.2017 (p. 11)

Ai fini dell’assegnazione dei posti eventualmente disponibili, non vengono prese in considerazione le posizioni delle Società SSD BOMARZO, ASD PESCATORI OSTIA e POL. R. MORANDI in quanto hanno già goduto di identico beneficio, per la medesima categoria, nella stagione sportiva 2017/2018. Non viene altresì presa in considerazione la posizione della società ROMA VIII per aver superato i 20 punti di penalità nella graduatoria del premio disciplina relativa alle gare di semifinale e finale della Coppa Lazio di Prima Categoria 2017/2018

I CATEGORIA

ASD CASTRUM MONTEROTONDO

Società di 2ª categoria vincente la Coppa Lazio di 2ª categoria 2017/2018 ASD ATLETICO COLLEPARDO

Società di 2ª categoria classificata al 2° posto del proprio girone, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 29) ASD CRYSTAL PIODA

Società di 2ª categoria classificata al 2° posto del proprio girone, che ha conseguito la seconda migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 28) APD CASTEL S. ELIS L. GRAZIOSI

Società di 2ª categoria classificata al 2° posto del proprio girone, che ha conseguito la terza migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 27) POL.D. ROCCASECCA DEI VOLSCI

Società di 2ª categoria classificata al 2° posto del proprio girone, che ha conseguito la quarta migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 23) ASD ATLETICO CISTERNA

Società di 1ª categoria perdente le gare di play-out, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “B/1” (p. 30) ASD ATLETICO CAPRANICA

Società di 1ª categoria perdente le gare di play-out, che ha conseguito la seconda migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “B/1” (p. 27) ASD ATLETICO CANNETO

Società di 2ª categoria classificata al 2° posto del proprio girone, che ha conseguito la quinta migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 21) ASD POL REAL SANVITTORESE

Società di 2ª categoria classificata al 2° posto del proprio girone, che ha conseguito la sesta migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 21) DINAMO LABICO

Società di 2ª categoria classificata al 2° posto del proprio girone, che ha conseguito la settima migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 20) ASD GERANO

Società di 2ª categoria classificata al 2° posto del proprio girone, che ha conseguito l’ottava migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 13 ) ASD DRAGONA CALCIO

Società di 1ª categoria perdente le gare di play-out, che ha conseguito la terza migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “B/1” (p. 27) ACD SPORTING BAGNOREGIO

Società di 1ª categoria perdente le gare di play-out, che ha conseguito la quarta migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “B/1” (p. 26) ASD PANTANELLO ANAGNI

Società perdente la gara di finale per l’assegnazione della Coppa Lazio di Seconda Categoria 2017/2018 ASD REAL MARCONI ANZIO

Società di 2ª categoria classificata al 2° posto del proprio girone, che ha conseguito la nona migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 13 ) FCD VIRTUS MONTEROMANO

Società di 2ª categoria classificata al 2° posto del proprio girone, che ha conseguito la decima migliore posizione nella particolare graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 12) ASD ATLETICO MONTESPACCATO

Società di 1ª categoria perdente la gara di Play-out, che ha conseguito la quinta migliore posizione nella particolare graduatoria determinate dalla tabella “B/1” (p. 23 – miglior disciplina) ASD SPORTING TORBELLAMONACA

Società di 1ª categoria perdente la gara di Play-out, che ha conseguito la sesta migliore posizione nella particolare graduatoria determinate dalla tabella “B/1” (p. 23) ASD ATLETICO GENAZZANO

Società di 1ª categoria perdente la gara di Play-out, che ha conseguito la settima migliore posizione nella particolare graduatoria determinate dalla tabella “B/1” (p. 21) ASD POGGIO MIRTETO CALCIO

Società di 1ª categoria perdente la gara di Play-out, che ha conseguito l’ottava migliore posizione nella particolare graduatoria determinate dalla tabella “B/1” (p. 20) GSD VEROLI

Società di 2ª categoria classificata al 3° posto del proprio girone, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria, determinate dalla tabella “A1” (p. 34) ASD CLE.M.BO.FA.L

Società di 2ª categoria classificata al 2° posto del proprio girone, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria, determinate dalla tabella “A1” (p. 28) ASD PRO CALCIO SAN GIORGIO

Società di 2ª categoria classificata al 3° posto del proprio girone, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria, determinate dalla tabella “A1” (p. 25) ASDPOL 4 STRADE DEL SACRO CUORE

Società di 2ª categoria classificata al 4° posto del proprio girone, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria, determinate dalla tabella “A1” (p. 22) ASD CIVITA CASTELLANA

Società di 2ª categoria classificata al 5° posto del proprio girone, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria, determinate dalla tabella “A1” (p. 21 – migliore disciplina) ASD SPORTING SAN CESAREO

Società di 2ª categoria classificata al 6° posto del proprio girone, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria, determinate dalla tabella “A1” (p. 21 – migliore disciplina) ASD LANUVIO CAMPOLEONE

Società di 2ª categoria classificata al 7° posto del proprio girone, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria, determinate dalla tabella “A1” (p. 21 – migliore disciplina) ASD COLLE SALARIO

Società di 2ª categoria classificata all’ 8° posto del proprio girone, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria, determinate dalla tabella “A1” (p. 21) ASD N. POL. AGOSTA

Società di 2ª categoria classificata al 9° posto del proprio girone, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria, determinate dalla tabella “A1” (p. 17) ASD ATLETICO POFI

Società di 2ª categoria classificata al 10° posto del proprio girone, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria, determinate dalla tabella “A1” (p. 15) ASD ROBUR TEVERE

Società di 2ª categoria classificata all’ 11° posto del proprio girone, che ha conseguito la migliore posizione nella particolare graduatoria, determinate dalla tabella “A1” (p. 13) ASD VIRTUS BOCCEA

Società di 1ª categoria retrocessa al termine della stagione sportiva 2017/2018, a causa del distacco superiore a 8 punti e posizionata al primo posto della graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 44) ASD ACCADEMIA R. TUSCOLANO C.

Società di 1ª categoria retrocessa al termine della stagione sportiva 2017/2018, a causa del distacco superiore a 8 punti e posizionata al secondo posto della graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 34) ASD TORMARANCIO

Società di 1ª categoria retrocessa al termine della stagione sportiva 2017/2018, a causa del distacco superiore a 8 punti e posizionata al terzo posto della graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 20) USD TOR DI QUINTO

Società di 1ª categoria retrocessa al termine della stagione sportiva 2017/2018, a causa del distacco superiore a 8 punti e posizionata al quarto posto della graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 19) ASD R11 LATINA

Società di 1ª categoria retrocessa al termine della stagione sportiva 2017/2018, a causa del distacco superiore a 8 punti e posizionata al quinto posto della graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 13) ASD ATLETICO SAN LORENZO

Società di 1ª categoria retrocessa al termine della stagione sportiva 2017/2018, a causa del distacco superiore a 8 punti e posizionata al sesto posto della graduatoria determinata dalla tabella “A/1” (p. 10 ASD VIRTUS C.ACQUAPENDENTE

Società di 1ª categoria retrocessa al termine della stagione sportiva 2017/2018, a causa del distacco superiore a 8 punti e posizionata al 15° posto (p. 8) POL. FONTANA LIRI

Società di 1ª categoria retrocessa al termine della stagione sportiva 2017/2018, a causa del distacco superiore a 8 punti e posizionata al 15° posto (p. 8)

Fonte: lazio.lnd.it