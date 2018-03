Ausonia, Iodice “La squadra ha risposto sul campo, ora divertiamoci”

Tornata in campo dopo il turno di riposo forzato, nel quale l’Insieme Ausonia non ha potuto giocare con l’Arce per le avverse condizioni atmosferiche, la formazione di mister Gioia è ripartita alla grande in campionato travolgendo la Cavese all’Ariola nel primo turno infrasettimanale della stagione.

Un Insieme Ausonia che era reduce dalla pesante battuta d’arresto contro la Play Eur a Madonna del Piano e ieri il team biancoblù ha dato una bella risposta di carattere. Ad analizzare la prestazione contro l’undici di Corsi è il direttore sportivo, Carlo Iodice.

“Purtroppo nell’uscita precedente eravamo incappati in una figuraccia e a i ragazzi avevamo chiesto una reazione sul campo. Devo dire che ieri la squadra ha giocato un’ottima gara sia sotto il profilo tattico sia sotto l’aspetto caratteriale. Faccio i complimenti al mister per come in questi giorni ha preparato la partita, i ragazzi hanno risposto presente e stavolta siamo stati anche un po’ fortunati negli episodi, come in occasione del calcio di rigore dopo cinque minuti. Adesso abbiamo raggiunto il nostro obiettivo principale, a 42 punti la salvezza è praticamente certa e dunque possiamo pensare a divertirci. Soprattutto nelle sfide interne vorremmo fare bella figura, affronteremo Città di Anagni, Pomezia e Latina Scalo e proveremo a prenderci qualche bella soddisfazione in questo senso”.