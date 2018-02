Sporting Tanas Calcio, momento d’oro: agguantata la terza posizione

Dodicesimo risultato utile consecutivo per i Giovanissimi Fascia B Provinciali dello Sporting Tanas Calcio. Nella prima giornata di ritorno i biancorossi battono 1-0 il T.C. Parioli e scalano posizioni in classifica, portandosi sul terzo grandino del podio a quota 28 punti, a -1 da Virtus Torre Maura e -5 da Sporting Sacrofano.

Si tratta di un risultato che non fa più notizia ma che certamente riempie d’orgoglio Cristiano Di Giammarco, tecnico dei 2004 che è riuscito a trasmettere dei semplici valori ai suoi ragazzi: cuore, grinta e carattere!

“Siamo in un momento straordinario, abbiamo fatto 33 gol nelle ultime cinque partite, sono numeri impressionanti”, commenta Di Giammarco.

“La gara col TC Parioli è stata molto tirata e ci tenevamo a far bene, sono l’unica squadra con cui abbiamo perso nel girone d’andata. È una squadra ben organizzata e che ci ha messo in difficoltà, ma volevamo questa vittoria e ce la siamo presa grazie al gol del solito Pellizzaro. Adesso – continua il tecnico biancorosso – sarà fondamentale vincere la prossima partita contro il Salaria Sport Club per trovarci in seconda posizione in solitaria (la Virtus Torre Maura osserverà il turno di riposo, ndr). Non ci possiamo più nascondere, ho detto ai ragazzi di ragionare partita dopo partita ma stiamo facendo un campionato di grande livello, ci attendono ancora i due scontri diretti con lo Sporting Sacrofano e con la Virtus Torre Maura, ma giocheremo in casa e questo ci potrà dare un input maggiore. Dovremo essere bravi a presentarci al big match con Sacrofano con pochi punti di differenza per provare a portarci in vetta. Adesso però ci godiamo questo terzo posto, complimenti ai ragazzi per il grande impegno, ho un gruppo di 23 giocatori fantastico e dobbiamo continuare ad andare avanti così: uniti!”.