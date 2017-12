Roma, conciati per le feste!

La Roma si proietta al primo crocevia stagionale di martedì in Champion’s contro il Qarabaq con un convincente successo casalingo contro la Spal.

Gli uomini di Di Francesco riprendono immediatamente il discorso interrotto a Genova e centrano la sesta vittoria nelle ultime sette gare in campionato stabilizzandosi nella zona nobile di classifica.

Partita senza storia, la superiorità numerica dei giallorossi (Spal in dieci sin dal decimo minuto per l’espulsione di Felipe decretata dal Var) aggiunta a quella tecnica e tattica poteva concretizzarsi ben oltre le tre reti rifilate a Gomis, autore negli stessi 90 minuti di prodezze e di interventi non proprio da manuale del portiere. I 37 tiri effettuati valgono il record stagionale in Serie A, più che giustificata la richiesta del mister di veder alzata la percentuale di trasformazione che in partite più equilibrate può risultare decisiva e quindi fare la differenza.

Ci si aspettava forse di più da chi in questo primo terzo di stagione è stato chiamato meno in causa, Gonalons e Under sono più di quanto visto nella sera dell’Olimpico. Troppo impreciso e sotto ritmo il francese, troppo piatto e timoroso il giovane turco. Bene invece Pellegrini che trova il primo centro in giallorosso impreziosendo una buona prestazione di qualità e quantità.

Forte del doppio vantaggio e di una netta supremazia territoriale capitan Florenzi e compagni, pur continuando a macinare palle gol, amministrano le energie e nelle rotazioni dei tre cambi trovano i primi minuti stagionali Emerson ed oltre mezz’ora Schick che prosegue il suo percorso di inserimento iniziato domenica scorsa a Genova. Ultime note positive da registrare il ritorno al gol di Dzeko ed il contributo realizzativo del centrocampo che può e deve essere un fattore per il proseguo della stagione.

Da qui al match previsto nella tana della Juventus il 23 dicembre è obbligatorio capitalizzare un calendario che recita Chievo Verona in trasferta e Cagliari, evitare sorprese in un girone di Champion’s che sulla carta è praticamente archiviato e volare ai quarti di Coppa Italia per una competizione che deve essere un obiettivo primario stagionale. In un campionato dove gli scontri diretti spostano i labili equilibri dell’alta classifica i due punti persi contro gli uomini di Ballardini difficilmente verranno metabolizzati, ma rimane il bonus della sfida da recuperare con la Sampdoria, Genova può restituire quello che la stessa Genova ha tolto. Di Francesco è riuscito a rendere la rosa profonda come non mai grazie ad un turnover che ha coinvolto tutti e tutti possono dare il loro contributo in un mese di Dicembre che potrebbe mettere i presupposti per un 2018 avvincente e competitivo per i colori giallorossi.

Mario Di Stasio