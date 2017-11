Correrella “Il Rossoscurolab punito da un episodio”

Nell’ultimo turno del campionato di serie A2 vittoria esterna dell’Atletico Garra che passa (0-1) sul campo del Rossoscurolab Capitolini. Tra gli intervistati di fine partita abbiamo sentito il presidente e giocatore del Rossoscurolab Capitolini, Marco Correrella, il quale ha voluto vedere la partita positivamente, nonostante la sconfitta.

“Siamo una squadra che si è formata da un mese o poco più e, quindi, siamo ancora in fase di rodaggio. La prestazione di oggi, secondo me, è stata molto positiva e abbiamo avuto molte occasioni per vincere la partita, ma il calcio è fatto così. Siamo stati sfortunati su un’occasione ma la squadra c’è”.

Proprio le occasioni hanno segnato la sconfitta dei padroni di casa, che però hanno avute delle note positive, tra le quali figura la punta Davide Bettinelli, esperta punta proveniente dal Toni Ponzi. Proprio di lui ha parlato il presidente dicendo:

“Oggi ha fatto reparto per buoni 40 minuti da solo. Purtroppo la partita si è giocata tutta a centrocampo e gli episodi sono scaturiti quasi tutti da palla inattiva. È normale che la punta ne risente, ma quando si è trattato di far salire la squadra, proteggere il pallone e da pressare gli avversari non si è mai tirato indietro. Una prestazione da incorniciare”.

