SFF Atletico, Scuderi: “Anche in D per vincere”

Presentata ieri a Fiumicino la prima squadra dello SFF Atletico per la stagione 2017/2018.

All´evento, oltre a tutta la dirigenza, hanno partecipato il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il Vice Sindaco Anna Maria Anselmi, il Presidente del Consiglio Comunale Michela Califano e l´Assessore allo Sport Paolo Calicchio.

L´Assessore Paolo Calicchio: “Grazie alla Società, grazie al Presidente Ciaccia, ma grazie anche al Presidente del Consiglio Michela Califano che ha accolto con tanto entusiasmo l´idea di vederci qui in aula consiliare. L´aula del Consiglio Comunale è come l´aula della Città e quindi un posto che deve essere vissuto dai cittadini anche per celebrare un traguardo meritatamente raggiunto, ed in vista di uno ben più importante che è appunto la partecipazione al Campionato di Serie D. Con il Sindaco Montino siamo impegnati a definire la questione della Struttura, perché ovviamente di pari passo ai successi della città ed ai successi della squadra va anche sistemata la questione della logistica. Stiamo lavorando per raggiungere prima della fine di questo mandato un qualcosa che verrà lasciato alla città. Quando lo scorso anno ci era stata comunicata l’unione tra lo Sporting Città di Fiumicino, il Fregene ed il Focene, per aspirare a traguardi più importanti, con il Sindaco l´abbiamo accolta con molto entusiasmo ed i risultati si sono visti. Ringrazio tutta la dirigenza, il Presidente, il Vice Presidente, l´allenatore ed i vari direttori che sono qui, tutti gli atleti di tutte le categorie perché siete veramente una bellissima realtà“.

Prosegue il Vice Sindaco Anna Maria Anselmi: “Mi fa molto piacere vedere che nel nostro Comune ci siano varie eccellenze nell´ambito sportivo, ed il vostro traguardo raggiunto aggiunge un qualcosa in più al nostro palmares di sportivi. Un Comune nel quale lo sport non viene solo visto in televisione ma viene anche praticato. Grazie per questo traguardo, continuate così. Spero di ritrovarvi a fine campionato con un successo ancora più grande“.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Michela Califano, invita il Presidente Davide Ciaccia, il Vice Presidente Furio Fischer e Mister Scudieri a prendere la parola: “Siamo onorati e felici di essere qui e di avere la Vostra presenza in quest’aula – afferma Ciaccia- Noi abbiamo iniziato questa avventura poco più di un anno fa partendo dal presupposto di unire alcune forze del territorio per raggiungere risultati sportivi importanti e per capacità siamo arrivati a questo traguardo, che per quanto riguarda il territorio è sconosciuto da quasi vent´anni. Siamo felici di esserci riusciti. Faccio l´ennesimo ringraziamento a tutto lo Staff ed a tutti i giocatori che ci hanno permesso di raggiungere questo obiettivo“.

Il Vice Presidente Furio Fischer: “Io sono arrivato quest’anno nella Società ed abbiamo cercato di unire le forze per migliorare sempre di più. Speriamo di poter portare nel futuro ancora più in alto il nome di questa realtà e quindi di questo territorio. Ringrazio ancora l´Amministrazione Comunale e spero che riusciremo a rendere lo SFF Atletico il fiore all´occhiello del territorio di Fiumicino”.

Mister Raffaele Scudieri: “E’ un piacere ed un onore essere qui in questo luogo con Voi. Io e la squadra avvertiamo un senso di responsabilità. Siamo sicuri di essere all´altezza del campionato che andremo ad affrontare. Come dico sempre pensare in piccolo o pensare in grande costa sempre la stessa fatica. Come tutti gli anni noi giochiamo per vincere il campionato. Cercheremo di mettercela tutta e cercheremo di fare in modo che voi, i nostri concittadini, esultiate ancora“.

Il Sindaco Esterino Montino: “Volevo ringraziare innanzi tutto i ragazzi e tutti coloro che seguono questo progetto. Quello di mettere insieme tre realtà che noi abbiamo credo che sia stata una scelta molto intelligente. Il concetto di mettere insieme le forze, di creare un´unica realtà, un´unica appartenenza su un territorio fatto di tante piccole realtà, di dare una logica comune. Questa associazione che mette insieme 700/800 bambini e ragazzi che fanno sport è un valore aggiunto ed è molto diverso rispetto al concetto di chiudersi in se stessi, di chiudersi nelle singole realtà. Noi stiamo tentando di dare anche una prospettiva in termini strutturali. Credo entro settembre, massimo nel mese di ottobre, riusciremo intanto a chiudere la vecchia procedura dell´impianto, sto parlando del “Vincenzo Cetorelli”, e poi creare le condizioni per un nuovo avvio“.