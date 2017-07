Salvini: “Un Frosinone senza punti deboli”

A margine della presentazione di Beghetto (proveniente dal Genoa) e Ciano (ex Cesena), il direttore dell’area tecnica del Frosinone Ernesto Salvini ha parlato a 360 gradi, anche del suo nuovo ruolo.

Ecco le sue parole come riporta tuttofrosinone.com.

“Sensazioni in questo ritiro? Sensazioni positive, ma anche altri dirigenti di altre società in questo periodo possono dire la stessa cosa. Da una parte c’è un allenatore con grande voglia di lavorare e di trasmettere dall’altra una squadra che ha tanta voglia di recepire e poter mettere in pratica il lavoro settimanale. Qualche altro acquisto? Posso intanto dire che nessuno può permettersi di venire a rompere le scatole in casa nostra, questo non dovrà più accadere, non dobbiamo vendere grazie a questa proprietà, non siamo costretti a fare cassa. Ci inorgoglisce il fatto che i nostri giocatori siano ricercati ma bisogna avere modi e tempi giusti per trattare. Per le operazioni in entrata tutto è possibile, verso la metà di agosto Brighenti tornerà alla grande, sarà lui un grande acquisto. Un declassamento il ruolo di Direttore dell’area Tecnica? Da direttore generale avevo chiaramente anche responsabilità tecniche ma adesso servono figure e competenze riconducibili a più professionisti perché le società crescono anche in questo modo. Mi fa piacere che posso concentrarmi sulla cosa che amo fare di più. Carica di direttore generale ritirata?

E’ successo (scherza ndc) come a Franco Baresi a cui è stata ritirata la maglia, dopo di me è stata “ritirata” la carica. Per me è stato un onore essere stato l’ultimo direttore generale del Frosinone. Ripeto, ringrazio il Presidente perché mi sta permettendo di fare ciò che mi piace di più e per il rispetto che mi ha portato. L’organico del Frosinone? Siamo coperti in ogni ruolo e possiamo andare in campo senza punti deboli, ma sicuramente per il futuro qualcosa potrà accadere perché se ci sarà da migliorare come sempre non ci tireremo indietro”.