Cercasi salvezza disperatamente evitando colpi di testa

È lotta a tre tra Atletico Acilia, Montespaccato e Montefiascone per due posti al sole; il primo diretto, l’altro dopo la disputa di un play-out salvo mattate dell’ultimo momento.

In una giornata povera di scontri diretti, l’attenzione principe è rivolta al duello del Marescotti tra Ladispoli e Accademia. La prima in salute dopo la cura di Sale che ha riportato in orbita gli undici di Paris dopo un avvio di campionato disastroso, la seconda, invece, è chiamata riscattare la sconfitta contro la NTTT ed il pari interno contro l’Urbetevere. Due passi falsi costati il primato. Vincono gli ospiti grazie ad una doppietta di De Marco a rendere vano il sigillo di D’Ottavi. A pochi chilometri di distanza in una disputa in riva al Tirreno, la Vigor Perconti abbatte il Civitavecchia con un perentorio 1-3. La formazione di Bellinati sblocca la gara ad inizio di ripresa per poi chiuderla con Kouan. La NTTT coglie l’ennesima vittoria nel girone di ritorno battendo di misura un ottimo Montespaccato proveniente da una serie utile di partite. Il sigillo è di Sperandio a metà ripresa. L’ Urbetevere passeggia contro il Fiano Romano, umiliandolo per 8-0. Ritorno al goal per Cuscianna. La Boreale pareggia in casa contro l’SFF che a piccoli passi, da stasera è fuori dai play- out. Un 3-3 spettacolare che ha fatto divertire i presenti del “Don Orione”. A Settebagni la squadra locale rimonta la rete dell’Atletico Acilia grazie alle reti di Brittelli e Sugoni. Nella ripresa l’ Acilia perde la testa finendo la gara in otto giocatori. Negli spogliatoi, con un arbitro estremamente rigido nei confronti della stampa, il Direttore Sportivo dell’Atletico Acilia, Roberto Corvese, spiega nel dettaglio il momento disastroso, riconducendo la negatività allo scarso impegno dei suoi giocatori negli allenamenti, con una squadra sfaldata, con una netta differenza tra andata e ritorno e con una vittoria che manca addirittura da metà Gennaio. Lo stesso Corvese, subentrato all’ormai ex DS Belli da poche settimane, ha specificato le reali intenzioni di salvare la squadra ma oggi, frutto un nervosismo accentuato, ha peccato di ingenuità non potendo disporre nella delicata sfida di Martedì contro la NTTT ben tre titolari. Piove sul bagnato. Con l’ Acilia “risucchiata” a tutti gli effetti nella lotta per la salvezza, il Montefiascone è l’unica a sorridere nelle ultime posizioni, vince contro il Certosa di misura per 3-2 e si rimette in corsa per un posto al sole.

Chiude l’ennesima sconfitta del San Basilio che accompagnerà il Fiano Romano nei Regionali. Passa la P.C.Tor Sapienza che ritorna alla vittoria dopo quasi un mese. 2-4 il finale.

Mirko Cervelli

Foto Gazzetta Regionale