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Guidonia: Ciro Ginestra non è più l’allenatore
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- Updated: 15 maggio 2026letto 35 volte
Si separano le strade tra il Guidonia Montecelio e Ciro Ginestra. Il club tiburtino ha raggiunto la salvezza, al suo primo anno di serie C, senza dover passare per i playout. Un grande girone di andata ha permesso di resistere al ritorno delle avversarie, nonostante una pessima seconda parte di stagione. Ecco il comunicato diramato dalla società.
“La società Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica l’interruzione del rapporto di lavoro con l’allenatore Ciro Ginestra. Al tecnico vanno i ringraziamenti del Presidente e della Società per il proficuo lavoro svolto con professionalità e passione. Un anno e mezzo di numerosi traguardi raggiunti: la finale della Coppa Italia di Serie D, la vittoria del campionato di Serie D e la salvezza con tre giornate di anticipo nella Serie C Sky WiFi. Auguriamo un rinnovato futuro da protagonista al mister Ginestra ed il suo staff”.