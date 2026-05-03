Castelfidardo – Sora 0-2: la vittoria non basta, bianconeri ai playout

Il Sora, con una rete per tempo, sbanca Castelfidardo ma la concomitante vittoria del San Marino sulla Sammaurese costringe i bianconeri alla disputa dei playout. Sono infatti sette i punti di distacco tra la squadra di Lancia e quella bianco azzurra, troppo pochi per evitare gli spareggi. Ne servivano infatti almeno otto per festeggiare già ieri la salvezza e chiaramente il pensiero va alle tante occasioni gettate nel corso della stagione. Sarà proprio San Marino a sfidare Sora in partita unica che si disputerà domenica pomeriggio al Tomei. E sarà la seconda volta in tre anni che i bianconeri sono costretti a passare per i playout per brindare alla permanenza nella categoria. Venendo alla cronaca del match giocato ieri nelle Marche, da una parte c’era il Castelfidardo già retrocesso e che doveva salvare l’onore e dall’altra un Sora che voleva concedersi un’ultima chance sperando in buone ma difficili notizie che potevano arrivare o da San Marino o da Recanati. Nella prima frazione la squadra di Lancia ha il merito di sbloccare il risultato già dopo venti minuti. L’arbitro concede un calcio di rigore agli ospiti e sul punto di battuta si presenta Curatolo che però si fa ipnotizzare da Osama. Ma sulla respinta il più lesto di tutti è Pecchia che firma lo 0-1. Lo stesso Pecchia nel corso del match rimedierà un cartellino giallo decisamente pesante che lo costringerà a saltare la partita più importante della stagione. Il primo tempo è decisamente equilibrato con il Castelfidardo che gioca senza gli assilli della classifica e costringe Laukzemis a diversi interventi che negano il pari. Nella ripresa arrivano cattive notizie dagli altri campi ma il Sora tiene comunque bene il campo, resistendo agli assalti della squadra di casa. A metà tempo Curatolo colpisce il palo esterno con una conclusione da buona posizione. Prima dello scadere il Castelfidardo pareggia ma la rete viene annullata per fuorigioco. In pieno recupero Casciano, che rientrava dopo molti mesi di assenza, si procura un rigore, il secondo di giornata, che trasforma con grande freddezza. La rete del giocatore bianconero chiude la contesa con il Sora che termina la regular season con una vittoria esterna che è anche la seconda consecutiva se si considerano i tre punti di domenica scorsa con l’Unipomezia. Questi sei punti in due gare devono fare da buon viatico per lo spareggio del prossimo fine settimana.

Al Tomei sarà vietato fallire perché l’obiettivo della salvezza va conquistato dando il massimo e la squadra sa che, il San Marino, è ampiamente alla portata ma non andrà, per nessun motivo, sottovalutato.

CASTELFIDARDO: Osama, Ascoli (83′ Taddei), Bugari, Dompnier, Fiscaletti, Selemby, Abagnale (86′ Georgievski), Palestini (58′ Valentino), Gallo, Traini (58′ Morais), Ruini (46′ Clerici). A disposizione Gattini, Dovhanyk, Paramatti, Stura. Allenatore Cuccù.

SORA: Laukzemis, Orazzo, Speranza (86′ Cugola), Fili, Curatolo, Stampete (69′ Biral), Contegno (67′ Boglione), Bittante, Tatti (72′ Casciano), Pecchia, Siciliano (94′ Ferrari). A disposizione Galbiati, Stano, Velazques. Allenatore Lancia.

Arbitro: Gargano di Bologna.

Reti: 20′ Pecchia, 93′ Casciano (rig.).

Note: ammoniti Bugari, Osama, Pecchia.