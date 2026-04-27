Ostiamare promossa in C. Aranova e Anagni festeggiano l’approdo in serie D

L’Ostiamare torna in Serie C (per la prima volta in quella unificata) dopo 35 anni. Decisiva la vittoria sul Termoli grazie a Badje. Grande festa in serata con l’arrivo del Presidente Daniele De Rossi.

Nel girone F il Sora batte 2-1 l’Unipomezia ma resta a rischio play out. Le reti di Stampete, pari di Della Pietra e nel finale Curatolo. Nel girone G retrocede il Montespaccato sconfitto a Ischia. Il Trastevere supera l’Albalonga 3-0 con la tripletta di Lorusso. Castellani e Flaminia in piena corsa play off. I viterbesi hanno ceduto in casa al Budoni di misura. Valmontone ko con il Sarrabus con Nurchi. Anzio sconfitto 2-1 a Olbia e certo dei play out. Così come il Real Monterotondo nonostante la vittoria in casa dell’Atletico Lodigiani con doppietta di Tenkorang.

In Eccellenza girone A festeggia l’Aranova con il pari di Rieti. Teti e Marcheggiani. Ai play off il Monti Prenestini con il 2-2 contro il Tor Sapienza, quindi il Pomezia, nonostante la sconfitta in casa del Grifone e lo stesso Rieti. In coda retrocede il Nuova Florida. La Viterbese perde a Civitavecchia con un rigore di Fontana e va ai play out contro il Tor Sapienza. L’altra sfida è tra Astrea e W3 Maccarese, quest’ultima all’inglese sulla Florida con doppietta di Matteoli. Nel girone B, promozione per l’Anagni vittorioso a Ferentino con Flamini e Castro all’89°, vanno ai play off Certosa, di misura sull’Ottavia, Tivoli e Arce. Quest’ultima 2-1 a Paliano.

Play out per il Gaeta dopo l’1-1 di Formia. Al Riciniello ci sarà il Casal Barriera. L’altro play out è tra Ottavia e Ceccano con quest’ultima corsara a Roma contro la Lodigiani con Oduamadi. Vis Sezze e Terracina si divino la posta. L’1-1 è firmato tra Criscuolo su rigore e Cianfroncca. Infine, dopo il Fregene, sale in Eccellenza il Borgo Palidoro.