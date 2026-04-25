Guidonia: intervista a Gabriele Bernardotto

In casa Guidonia la salvezza è arrivata con un pizzico di sofferenza ma l’obiettivo, al primo anno di serie C, è stato raggiunto. Di seguito proponiamo l’intervista all’attaccante Gabriele Bernardotto, fermato a gennaio per un infortunio e con quaatro gol all’attivo. Il numero 90 sta recuperando e tornerà a disposizione il primo giorno della prossima preparazione. Dopo la pulizia del tendine il recupero procede molto bene.

Gabriele, innanzitutto come stai?

“Sto molto meglio, sto proseguendo il mio percorso dopo l’intervento. Sto lavorando in palestra per la riabilitazione e sto seguendo il programma in campo”.

Dalla pulizia del tendine che tipo di lavoro ti hanno assegnato e quando ti rivedremo in campo?

“Questo è un periodo importante per lavorare. Sarò a disposizione per il primo giorno della preparazione della stagione 2026/2027. Mi sento bene, c’è ancora molto da fare ma tornerò più forte di prima”.

Molto spesso questi infortuni permettono al calciatore di ritrovarsi e infatti ti vediamo molto bene: perché diventa una nuova fase per un calciatore?

“Perché si riparte da zero e lavori anche su aspetti del tuo fisico che non puoi toccare quando sei in gruppo”.

Fuori dal campo si soffre di più e la squadra ha sentito la tua mancanza.

“Ho sofferto molto perché non ho potuto aiutare la squadra. Purtroppo questo è il calcio. L’importante è stato aver raggiunto la salvezza. Adesso dobbiamo guardare avanti perché indietro non si può tornare”.

Torniamo all’autunno magico e quel feeling con i tifosi con gol storici. Ci pensi ogni tanto?

“Sì, ci ripenso sempre. Dal gol di Livorno alle tante vittorie con una squadra che girava. Stavamo benissimo. Fermarmi è stata una sofferenza”.

Un bilancio della prima stagione del Guidonia Montecelio 1937 Fc nel professionismo?

“E’ stata una grande stagione. Non è finita come volevamo soprattutto per come era iniziata. Ma ci sono stati dei problemi e alla fine l’obiettivo è stato raggiunto. Domenica sarò in tribuna per festeggiare la salvezza con i tifosi”.