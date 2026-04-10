Il Sora ospita San Marino nella sfida salvezza. Cassino cerca i tre punti a Monterotondo

Nel campionato di serie D domenica si gioca la quartultima giornata con il Sora che ospita il San Marino e il Cassino che è di scena sul campo del Real Monterotondo. Nel girone F i bianconeri non possono concedersi passi falsi, dopo una serie di sconfitte servono soltanto i tre punti per sperare nella salvezza diretta. Fallire l’appuntamento casalingo con un avversario che ha 24 punti e che sta lottando per evitare le ultime due posizioni, significherebbe sicuramente aggravare la situazione con soli 270 minuti a disposizione. “Stiamo vivendo una stagione complicata – afferma il patron Angelo Tinto – ma il nostro obiettivo è regalare alla città la permanenza nella categoria. Diverse vicissitudini e i tanti, troppi infortuni ci hanno condizionato nel corso del campionato. Mister Schettino non è stato mai amato dalla tifoseria, poi è arrivato un grande tecnico come Giacomarro ma purtroppo anche con lui i risultati non sono arrivati. Poi sono state fatte altre scelte, ora siamo qui a dover vincere gli scontri diretti per strappare la salvezza”. Nel girone G il Cassino è ormai rassegnato alla retrocessione in Eccellenza, dopo dove anni consecutivi in serie D. Ma l’impegno non è mai mancato un un gruppo che ha dimostrato di avere orgoglio e dignità anche negli ultimi tre impegni che hanno portato tre pareggi e qualche recriminazione. Domenica arriva lo scontro diretto a Monterotondo che va onorato nel migliore dei modi. “Vogliamo la vittoria – afferma mister Davide Mancone – per mettere un po’ di pepe a questo finale di stagione. I rimpianti sono tanti ma non è il momento dei bilanci. Ci sono quattro partire e dobbiamo dare il massimo, a prescindere da tutto quel che è stato. I ragazzi lottano ogni domenica e nelle ultime giornate non siamo stati fortunati”.