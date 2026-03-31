Sora e Cassino: il punto dopo la ventottesima giornata

Dopo la ventinovesima giornata del campionato di serie D si complicano le cose per Sora e Cassino. I bianconeri, dopo l’inatteso stop casalingo con il Termoli, sono precipitati in piena zona playout. Gli azzurri, dopo il pari casalingo con il Budoni, sembrano vicini a una triste retrocessione. Partiamo proprio dalla squadra allenata da Davide Mancone che con i suoi venti punti in classifica ha, oggettivamente, poche speranze di raggiungere i playout. Dopo il pari a reti inviolate di Olbia, è arrivato anche quello casalingo con il Budoni. Magliocchetti e compagni ci hanno messo tanto impegno ma non è bastato per avere la meglio sui sardi. “Questa squadra – afferma il tecnico Mancone – sta dimostrando di avere grande dignità. Quello che volevo è che i ragazzi lottassero fino all’ultima giornata perché c’è una storia dietro questo club, una tifoseria e molto altro. Peccato perché i risultati non stanno arrivando e manca poco alla fine della stagione. Il secondo tempo con il Budoni non mi è piaciuto, è chiaro che, a questo punto, qualcosa in qualità ci manca ed è evidente. Specie nella prima frazione abbiamo provato a fare qualcosa in più ma anche il vento non ci ha aiutato. Ad ogni modo continueremo a dare il massimo, il calcio è strano e non puoi mai sapere come va a finire. Certo, ora servono i risultati e giovedì torniamo in campo. Possiamo solo vincere per continuare a sperare”. Giovedì, con fischio d’inizio alle ore 14.30 arriverà la Costa Orientale Sarda, squadra che ancora spera di raggiungere i playoff. Altro impegno non facile ma gli azzurri che ritroveranno Raucci, dovranno provarci. Nel girone F il Sora non sta attraversando un buon momento. Negli ultimi tre turni è arrivato solo il pari sul campo della capolista Ancona. Le sconfitte casalinghe con Notaresco e Termoli pesano come un macigno e ora passi falsi non sono più ammessi. “Dobbiamo fare – afferma Filippo Lancia – decisamente di più. Lo dobbiamo alla nostra grande tifoseria che ci sostiene sempre ed è sempre vicina ai nostri colori. Con il Termoli abbiamo offerto una prestazione incolore e questo non va bene. Dobbiamo responsabilizzarci e lo dico a tutti. Credo che ognuno di noi debba farsi l’esame di coscienza. Nulla è perduto, ci aspettano cinque sfide decisive da dove dovremo conquistare i punti necessari al raggiungimento della salvezza. Ci mettiamo alle spalle la sconfitta con il Termoli e ora siamo concentrati solo sull’Atletico Ascoli”. Si gioca giovedì in terra marchigiana con inizio alle ore 15. Orazzo rientrerà dal turno di squalifica mentre vanno in diffida Laukzenis, Filì, Casciano e Curatolo. Sul fronte infortunati Trotta, Ippoliti e Pagni sono sulla via del recupero. Contro l’Atletico Ascoli serve la grande prestazione per ottenere una vittoria pesante.