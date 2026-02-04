Albalonga: Ndoye felice: “Col Budoni è arrivata una vittoria che serviva”

L’Albalonga si rialza. La squadra di mister Ruggero Panella coglie una squillante vittoria interna contro il Budoni: un secco 3-0 che permette alla formazione azzurra di allontanare un po’ di spettri e di rimettersi a due punti dal quinto posto. A parlare della sfida coi sardi è Moussa Seck Ndoye, attaccante esterno classe 2004 nato a Dakar (in Senegal) che è stato uno dei colpi invernali del club del presidente Bruno Camerini. “Contro il Budoni non era una partita semplice, come ogni partita di questo girone. Siamo riusciti a fare una prestazione continua, giocando bene fino alla fine e conquistando una vittoria che volevamo fortemente e che serviva tanto alla nostra classifica”. Per Ndoye, arrivato da qualche settimana, è il primo successo con la maglia dell’Albalonga dopo tre sconfitte consecutive: “Avevo esordito subentrando a partita in corsa contro l’Anzio e riuscendo anche a segnare. Ma, al di là di quella gara, nelle sconfitte contro Nocerina e Palmese non avevamo demeritato e potevamo portare a casa dei punti”.

Il senegalese è arrivato in Italia quattro anni fa e ha già un buon curriculum nonostante la giovane età: “Ho vinto un campionato a Livorno e il mio cartellino è ancora della società toscana, poi a inizio stagione ero in prestito a L’Aquila ma non avevo tanto spazio. Quando è nata l’opportunità dell’Albalonga non ci ho pensato molto: ho trovato una società organizzata, sono contento della scelta fatta. Tra l’altro avevo già giocato contro l’Albalonga, segnando in Coppa contro di loro a inizio stagione”. Ndoye parla del livello del calcio italiano: “C’è tanta attenzione all’aspetto tattico e alla parte fisica, ma anche tecnicamente in serie D c’è tanta qualità”. L’attaccante parla delle prospettive dell’Albalonga: “La nostra squadra è forte, deve stare più in alto di dov’è attualmente”. Nel prossimo turno c’è la delicata trasferta col Montespaccato: “Un’altra partita difficile perché loro hanno bisogno di punti per la salvezza, ma anche noi vogliamo dare continuità al successo col Budoni”.