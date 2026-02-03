Il punto su Cassino e Sora dopo la quinta giornata di ritorno

La quinta giornata di ritorno del campionato di serie D sorride solo al Sora che torna dalle Marche con un pari a reti inviolate mentre il Cassino cade rovinosamente nel finale contro l’Anzio. Nel girone F i bianconeri portano a casa un punto prezioso dopo lo 0-0 di Fossombrone. Si tratta del secondo risultato utile consecutivo conquistato nelle Marche dopo la bella vittoria di sette giorni prima a Macerata. “Sono soddisfatto – afferma mister Scorsini – perché ho visto i miei ragazzi lottare su tutti i palloni e uscire dal campo stremati. Mi interessava questo e dare continuità alla bella prestazione del turno precedente. Sapevamo che il Fossombrone sarebbe stato un osso duro e la sfida è stata resa ancora più difficile dal campo ai limiti della praticabilità. Si è giocato molto sulle seconde palle e devo dire che i ragazzi hanno dato il massimo e questo mi rende felice. Noi giochiamo sempre per vincere, in queste cinque giornate sotto la mia gestione sono arrivati otto punti e visto il valore delle avversarie sono contento. Ora torniamo a Sora per smaltire le tossine di questa partita e da martedì penseremo alla partita con l’Ostiamare. Chiaro che avremo di fronte una corazzata che si sta giocando il campionato con altre due o tre realtà fortissime”. I punti in classifica diventano 24 e finisse oggi il campionato il Sora sarebbe salvo grazie ai due punti di vantaggio sulla sestultima.

Nel girone G il Cassino cade a Pontinia nella sfida con l’Anzio. Gli azzurri che, appena una settimana prima, erano tornati al successo con il Monastir scivolano pericolosamente con una diretta concorrente nella corsa alla salvezza. Bene la prima parte di gara dove la squadra di Mancone trova la rete con Tribelli poi la squadra neroniana prende coraggio e ribalta le sorti dell’incontro. Per il Cassino un passo falso duro e la classifica è sempre più preoccupante. Ci sono da recuperare cinque punti al Montespaccato e al Real Monterotondo e volendo sette all’Olba senza dimenticare che è necessario fare più punti possibili perché un distacco di otto o più punti dalla quintultima e sestultima rischierebbe di rendere vano anche il mettersi alle spalle due squadre. Dal prossimo turno mister Mancone potrà contare su Herrera che è tornato a Cassino dopo la grande stagione 2024/25. Era un’altra squadra ma è chiaro che un elemento di questa esperienza può far solo comodo in mezzo al campo. Servono tre mesi con risultati da squadra di alta classifica per centrare la permanenza nella categoria o perlomeno assicurarsi i playout. Il reparto offensivo continua a far fatica e Figliolia è ancora a secco mentre Sorrentino è a digiuno di gol da dicembre.