Cassino e Sora: un 2025 tra gioie, illusioni e speranze

Il 2025 che volge al termine è stato davvero particolare per Cassino e Sora. Gli azzurri, nel giro di dodici mesi, sono passati dalla prima all’ultima posizione, i bianconeri da una insperata salvezza che doveva valere un rilancio a una situazione ancora più complicata in questa prima parte di stagione. Nella città martire i tifosi hanno, a lungo, sognato la serie C. Fino allo scorso marzo la squadra era in testa al girone G, non perdeva da quasi cinque mesi e si iniziava a pensare al derby col Frosinone (che in quel periodo se la passava male in B). Invece tra infortuni, squalifiche, decisioni arbitrali discutibili e un fisiologico calo la squadra ha visto sfumare la promozione e la beffa è proseguita nei simbolici playoff dove la vittoria è sfumata a due minuti dal 120′. In estate l’addio di mister Carcione, il ridimensionamento societario con l’obiettivo di una tranquilla salvezza. In panchina l’esperto Urbano che stavolta non è riuscito nel miracolo di andare oltre le possibilità reali della squadra. E così il tecnico di Piedimonte, già ad ottobre, ha alzato bandiera bianca. E alla guida del Cassino è arrivato Davide Mancone che da tempo sognava di avere un’opportunità come questa. Ma i risultati hanno tardato ad arrivare anche a causa di una preparazione atletica inadeguata. Dopo quasi due mesi si iniziano a vedere i risultati. La squadra ha finalmente conquistato il secondo successo in campionato e ha sfiorato il primo in trasferta sul campo della Lodigiani. La posizione resta l’ultima con dieci punti ma si intravede l’uscita dal tunnel. L’obiettivo minimo è quello di disputare i playout, il sogno è di conquistare la salvezza senza dover passare per gli spareggi. Per questa seconda possibilità sarà dura perché la concorrenza è agguerrita. Ma nulla è impossibile, di certo nel girone di ritorno la parola d’ordine sarà continuità. I nuovi arrivi di Del Gesso, Figliolia e Veron promettono bene, ma molto probabilmente non saranno i soli ad arrivare ai piedi dell’abbazia. Serve poi il calore e il sostegno dei tifosi al Salveti. Negli ultimi impegni casalinghi il tutto è venuto meno per via delle bizzarre norme di sicurezza che, in questo caso, hanno impedito l’accesso all’impianto perché i seggiolini sarebbero infiammabili. Troppe volte in questi ultimi tre anni il Salveti non è stato disponibile o a mezzo servizio. E la speranza è poi quella che il 2025 sia quello del ritorno, dopo diversi anni, delle torri faro.

Anche a Sora la situazione è complicata. La società bianconera ha già cambiato due allenatori, tecnicamente tre. Il campionato era iniziato con Massimiliano Schettino, confermato nonostante i malumori della tifoseria e dopo la salvezza ottenuta ai playout ai danni del Roma City. Schettino che era subentrato un anno fa a Campolo, spesso rimpianto dal tifo bianconero. Dopo alcuni risultati negativi il club ha comunicato l’esonero e affidato la panchina a un tecnico quotato come Giacomarro. La partenza importante con risultati di prestigio contro squadre di alta classifica. Poi una sorprendente involuzione con una serie di sconfitte e una chiara difficoltà nell’andare in rete. Ancora un doloroso esonero e panchina affidata momentaneamente a Gaudenzio Montemitoli, allenatore della Juniores Nazionale. Con lui in panchina un pareggio esterno e una vittoria, ma la società ha preferito adesso affidarsi a Marco Scorsini, ex Angri ed Avezzano. Dovrà portare la squadra alla salvezza, senza passare per i pericolosi playout. L’esordio è previsto per domenica prossima con il match interno con il Giulianova. Dove si giocherà? E’ in corso una forte polemica tra club e amministrazione. Per la società bianconera ci sono al Tomei importanti problemi legati a servizi igienici, impianto di riscaldamento, infiltrazioni d’acqua nei locali comuni e molto altro. Gli allenamenti si svolgeranno al Tuzi di Balsorano. Il club col Giulianova non intende giocare a Sora, ma lo stadio è agibile e resta la soluzione più probabile. Se ne saprà di più nelle prossime ore.