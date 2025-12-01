Cassino – Real Monterotondo 0-0: palo di Tribelli

Era una partita da vincere a tutti i costi ma con il Real Monterotondo è finita 0-0. In un Salveti a porte chiuse per via dell’inagibilità. il Cassino non va oltre il risultato a reti inviolate contro l’11 eretino che resta la terzultima forza del girone mantenendo un punto di vantaggio sul Montespaccato e ben sei sugli azzurri. Stando alla cronaca avrebbe meritato sicuramente la squadra allenata da Davide Mancone che ha centrato un palo nel primo tempo e nella ripresa ha sciupato almeno una chiara occasione da rete. Peccato perché, in uno scontro diretto come quello giocato ieri, era di fondamentale importanza ottenere il massimo. Il tecnico azzurro, a centrocampo, lancia dal primo minuto Del Gesso che aveva giocato una quarantina di minuti sette giorni prima in Sardegna. In avanti c’è Tribelli a supporto di Sorrentino. La squadra ospite si è rinforzata in difesa con l’arrivo, dal Rieti, di Dovidio. La prima parte di gara vede un Cassino particolarmente propositivo e desideroso di trovare presto la rete del vantaggio. Buono l’impatto di Del Gesso che gioca con una discreta personalità e prova a proporsi anche in fase offensiva concedendo però anche qualche pericolosa ripartenza alla squadra eretina. La vera occasione della prima frazione di gioco è sui piedi di Tribelli che in mischia calcia quasi a botta sicura colpendo il palo. Non ci sarebbe stato nulla da fare per il portiere ospite ma in questo periodo il Cassino, oltre ai limiti tecnici, ha anche a che fare con una discreta sfortuna. Non succede molto altro nei primi quarantacinque minuti.

Nella ripresa il copione non cambia con gli azzurri riversati in avanti alla ricerca di quell’episodio che possa sbloccare il risultato. Mancone manda in campo Rossi e il giovane attaccante cassinate costruisce la grande chance per andare sull’1-0. Rossi, dopo una cavalcata, si ritrova a tu per tu con Barladeanu ma al momento di calciare con forza e precisione si fa ipnotizzare dall’estremo difensore romano. Poco prima, da buona posizione, gli azzurri non sfruttano una buona opportunità direttamente su calcio piazzato. Trascorrono i minuti ma il risultato non cambia. Alla fine termina 0-0, un punto che fa decisamente più comodo alla formazione di Ferazzoli.

Il Cassino sale a quota sei in classifica e rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria che manca da ormai tre mesi. Nelle prossime ore sono attese novità dal mercato con tre profili che il club azzurro avrebbe individuato. Una situazione sempre più complicata anche perché sono pochi i giocatori di valore che vogliono sposare un progetto che vede, per ora, il Cassino soccombere in coda alla classifica.

CASSINO: Martinelli, Plini (56′ Merolla), Raucci, Rota, La Gamba, Del Gesso, Nardelli, Carnevale (50′ Rossi), Magliocchetti, Tribelli, Sorrentino (73′ D’Alessandris). A disposizione Fiacco, Verrecchia, Zampella, Nela, Vairo, Merucci. Allenatore Mancone.

REAL MONTEROTONDO: Barladeanu, Massaccesi, Dovidio, Darini, Contucci (78′ Albanesi), Mattei (70′ Marcucci), Carbone (57′ Simonelli), Gennari, Bellucci, Armini (57′ Casali), Gningue (82′ Mellini). A disposizione Silvestrini, Berneschi, Sterbini, Barba. Allenatore Ferazzoli.

Arbitro: Mancini di Pistoia.

Note: ammoniti La Gamba, Plini, Rota, Merolla, Armini, Mattei, Darini, Contucci.