Il punto su Sora e Cassino dopo la tredicesima giornata

La tredicesima giornata del campionato di serie D è andata in archivio con le pesanti sconfitte per Sora e Cassino. Nel girone F i bianconeri cedono pesantemente in casa all’Atletico Ascoli (nella foto esultanza squadra marchigiana). Lo 0-4 finale è uno dei risultati peggiori del Sora nella storia casalinga in serie D. Un’involuzione di risultati e di prestazioni rispetto alle prime partite della gestione Giacomarro. La classifica inizia a preoccupare e si fa fatica a capire i motivi di questo filotto negativo. “Per me – afferma il tecnico del Sora – è un problema di testa. Manca la giusta personalità, concentrazione, di fiducia nei propri mezzi. La prestazione è stata veramente negativa e chiedo scusa ai tifosi, alla proprietà. Un qualcosa di indecente, era tanto che non mi capitava una cosa del genere. Abbiamo preso tre gol da palla inattiva e questo non può accadere. Dobbiamo cercare di ripartire, ricompattarci perché la classifica è deficitaria. Durante la settimana avevo visto grande intensità e voglia e invece domenica non ho visto fare due passaggi di fila. Ci vuole voglia di lottare per migliorarsi sempre. Il nostro deve essere un calcio ragionato e questo è davvero mancato. Anche i ragazzi si sono vergognati e questo non deve succedere più”.

Nel girone G il Cassino perde ancora e si tratta della decima sconfitta in campionato su tredici partite disputate. Una stagione finora da dimenticare con appena cinque punti conquistati, tutti al Salveti. La vittoria manca dalla gara d’esordio con l’Ischia, poi solo delusioni tranne per i pareggi interni con Anzio e Olbia. A Tertenia la squadra di casa si è imposta 4-2 in un match dove gli azzurri, specie nella prima frazione di gioco, hanno prodotto diverse occasioni da rete. A segno Orlando su punizione poi Tribelli ha fallito il rigore del 2-2 anche se va evidenziata la bravura del portiere isolano. La difesa è apparsa troppo imprecisa e nella ripresa, come già accaduto una settimana prima a Budoni, in pochi minuti la squadra ha vanificato quanto fatto di buono nei primi quarantacinque minuti di gioco. Inutile la quarta rete in campionato di Sorrentino, ben imbeccato da Rota. Quelle di domenica sono state le prime reti della gestione Mancone ma non sono servite a nulla. Per ora il piatto piange e per il tecnico azzurro solo un punto in cinque gare. In tutti i reparti si attendono novità dal mercato. In difesa Callegari è stato ceduto al Giulianova, Maini è infortunato mentre a centrocampo ha debuttato nella ripresa Del Gesso con Cavaliere che è infortunato. Stesso discorso tra i pali dove l’over Lovecchio è ai box per un malanno e al suo posto sta giocando il giovane Martinelli. Serve con urgenza l’arrivo di almeno un centrocampista di qualità, un attaccante e anche qualcosina in difesa. E domenica scontro diretto di fondamentale importanza con il Monterotondo.