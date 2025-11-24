Costa Orientale Sarda – Cassino 4-2: decima sconfitta per gli azzurri

Il Cassino cade anche a Tertenia e rimedia la decima sconfitta in campionato. Gli azzurri, ancora una volta, tornano a mani vuote da una trasferta e la situazione in classifica è sempre più preoccupante. In Sardegna si affrontavano il migliore attacco e quello peggiore. E poi la difesa che ha incassato più reti, quella sarda e una delle più perforate. Finisce 4-2, la squadra isolana fa un bel balzo in graduatoria, il Cassino resta malinconicamente a quota cinque punti. La formazione sarda si porta in vantaggio dopo appena cinque minuti. Spano serve Marsili che fa partire un diagonale che non lascia scampo a Martinelli.

Il Cassino riordina subito le idee e al minuto 14 trova il pareggio. Orlando dal limite e direttamente su calcio piazzato beffa Xaxa. Poco dopo gli azzurri sfiorano il vantaggio con Sorrentino che per poco non approfitta di una indecisione tra Xaxa e Zaino. Al 25′ la Costa Orientale Sarda torna avanti con Marsili che firma la sua personale doppietta. Punizione calciata da Murgia, sulla respinta di Martinelli l’attaccante sardo arriva puntuale di testa e firma il 2-1. La partita conferma i ritmi particolarmente alti e poco dopo la mezz’ora il Cassino ha la possibilità di raggiungere il pareggio. Tribelli viene atterrato in piena area da Rosseti, per l’arbitro non ci sono dubbi. E’ rigore ma dal dischetto lo stesso Tribelli si fa ipnotizzare da Xaxa che nega la gioia del pareggio. Stavolta il Cassino subisce il colpo, ne approfittano i sardi che, prima dell’intervallo, sfiorano due volte il tris. Stavolta Nurchi e Cabiddu graziano Martinelli. Ad inizio ripresa Marsili si divora la terza rete per il Cos e poco dopo il Cassino ha la grande chance per pareggiare ma la squadra di casa si salva con Saxa che dice no a Sorrentino e poi un difensore evita il peggio con un grande intervento sulla linea. La partita continua ad essere piacevole e giocata a un buon ritmo ma gli azzurri commettono altri errori e subiscono due reti in centottanta secondi. Murgia regala un assist d’oro a Nurchi che fa 3-1. Passano pochi minuti e stavolta Murgia regala la possibilità di andare a segno a Marini che raccoglie l’invito e al volo spedisce la sfera sotto l’incrocio. Notte fonda per il Cassino che trova la forza solo per realizzare, in pieno recupero, la rete del 4-2. Rota si trasforma in assistman e pesca Sorrentino che non sbaglia ma è una magra consolazione. Dunque ancora una dolorosa e pesante sconfitta per la squadra allenata da Davide Mancone che dal suo arrivo non ha ancora trovato quel successo che manca dalla partita d’esordio.

Domenica prossima al Salveti arriva il Real Monterotondo, uno scontro salvezza che il Cassino deve vincere se vuole iniziare ad alimentare speranze di permanenza nella categoria.

COSTA ORIENTALE SARDA: Xaxa, Marsili, Cabiddu (72′ Marini), Nurchi (82′ Demarcus), Rosseti, Murgia (80′ Piredda), Feola, Spanu, Zaino, Floris (85′ Loi), Sacko (46′ Intinacelli). A disposizione: Loddo, Zurbriggen, Satalino, Castineira. Allenatore Loi.

CASSINO: Martinelli, Plini, Raucci, Rota, La Gamba (56′ Del Gesso), Orlando (90′ Vairo), Nardelli, Carnevale, Sorrentino, Magliocchetti (63′ D’Alessandris), Tribelli (83′ Rossi). A disposizione: Carlino, Merolla, Nela. Allenatore Mancone.

Arbitro: Abou El Ella di Milano.

Reti: 5′ e 25′ Marsili, 9′ Orlando, 75′ Nurchi, 77′ Marini, 90′ Sorrentino.