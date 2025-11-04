Cassino e Sora: il punto dopo la decima giornata

La decima giornata del campionato di serie D è andata in archivio con due sconfitte in trasferta per Cassino e Sora, entrambe maturate con il risultato finale di 2-0. A Nocera Inferiore gli azzurri hanno rimediato lo stop numero otto con la classifica che continua a piangere. Resta l’ultima posizione con appena quattro punti, solo sei reti messe a segno e ben diciassette incassate. La squadra, su un campo ostico, ha tenuto testa a un avversario di livello restando in partita oltre il novantesimo, poi si è arresa al rigore che ha chiuso i giochi. “Chi legge solo il risultato – afferma il presidente Andrea Balsamo – pensa all’ennesima sconfitta stagionale. Abbiamo perso ma giocando alla pari con una squadra forte come la Nocerina. I tifosi campani fischiavano perché non erano soddisfatti del gioco dei loro giocatori e in campo c’era un Cassino che ha prodotto diverse occasioni da rete. Il nostro campionato è iniziato ieri e, a cominciare dall’impegno di domenica prossima con l’Olbia, dovremo tornare a conquistare punti. Il tecnico Mancone, con il suo staff, sta lavorando molto anche dal punto di vista fisico, perché la condizione degli atleti non era e non è al top. Stiamo inserendo man mano dei nuovi giocatori. Domenica, nel secondo tempo, ha esordito Acatullo, mentre dal Terracina è arrivato il secondo portiere Martinelli che è un 2005. Sul fronte over abbiamo individuato le pedine che possono fare al nostro caso ma ovviamente dobbiamo aspettare che concludano il loro rapporto con le squadre di appartenenza. Il nostro organico necessita di due ingressi di qualità a centrocampo e uno in attacco. La nostra volontà è quella di raggiungere la salvezza, magari senza passare per i playout. Non è facile ma c’à ancora tutto il tempo”. Per domenica prossima non sarà a disposizione Sorrentino che verrà fermato per un turno dal giudice sportivo.

Nel girone F il Sora torna a mani vuote dalla trasferta abruzzese di Notaresco. A deciderla la doppietta nella ripresa firmata da Andreassi. Un risultato negativo che però non pregiudica l’ottimo lavoro, fin qui fatto, dal tecnico Giacomarro. “Peccato – afferma l’allenatore bianconero – perché nel primo tempo avevamo creato diverse occasioni ma queste sono partite dove chi prima segna poi vince. Notaresco squadra tosta, fisica e lo sapevamo. Incassare la prima rete per una nostra negligenza ci ha condizionato. Tuttavia uno stop su questo campo ci può stare, testa da martedì alla difficile sfida con l’Ancona. Ripartiamo dalle ottime prestazioni delle ultime settimane anche perché vogliamo migliorare la nostra classifica per prevenire eventuali momenti di difficoltà nel girone di ritorno”.