Guidonia – Pianese: apre la curva

- Updated: 10 ottobre 2025letto 20 volte
Via libera per l’apertura anche della curva del rinnovato stadio di Guidonia.
“Ringrazio l’amministrazione comunale della Città di Guidonia Montecelio, nella persona del sindaco Mauro Lombardo, e tutta la Commissione Comunale di Vigilianza sui Locali di Pubblico Spettacolo per aver operato in maniera impeccabile rispettando normative e regolamenti, consentendo così in tempi straordinari l’apertura del settore Curva a tutti i tifosi e i sostenitori per garantire, già dalla partita di domani tra il Guidonia Montecelio 1937 Fc e la Pianese e valevole per la nona giornata del campionato di Serie C Sky WiFi, in programma alle ore 17:30, uno spettacolo che permetterà al comune di avere una visibilità positiva a livello nazionale”, dichiara il presidente del club Mauro Fusano.
I biglietti sono acquistabili on line sul circuito CiaoTickets, presso le ricevitorie autorizzate oppure in biglietteria sabato, il giorno della partita, dalle 15.30.